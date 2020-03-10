Роковини смерті Тараса Шевченка: влучні цитати і поради Кобзаря народу України

Український письменник і художник Тарас Шевченко помер 159 років тому, 10 березня 1861 року в Санкт-Петербурзі.

Тарас Григорович був не лише талановитим людиною – він зумів стати справжнім символом боротьби українців за свою свободу і незалежність. Його творчість актуальна і в наш час, а багато із слів поета стали крилатими висловами. До річниці смерті Кобзаря OBOZREVATEL пропонує згадати найвлучніші цитати Тараса Шевченка, а також його поради народу України.

Тарас Шевченко 1860 року фото: tarasshevchenko.at.ua

Цитати Тараса Шевченка про українську мову

І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик...

***

Не одцуравсь того слова, Що мати співала, Як малого повивала.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!

* * *

Тарас Шевченко twitter.com/poroshenko

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.

Цитати Тараса Шевченка про Україну та боротьбу за незалежність

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте.

***

Борітеся – поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

***

Тарас Шевченко bibliograflviv.blogspot.com

Свою Україну любіть.

Любіть її… Во врем’я люте.

В останню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

***

Страшно впасти у кайдани,

Умирать в неволі,

А ще гірше – спати, спати,

І спати на волі...

***

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра.

***

А ти, моя Україно,

Безталанна вдово.

Тарас Шевченко Автопортрет

Поради Тараса Шевченка українцям

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь.

***

Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями.

***

Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрість би була своя.

***

Цитати Тараса Шевченка twitter.com/inushka_

Не завидуй багатому: багатий не має

Ні приязні, ні любови – він все те наймає.

***

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну.

***

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.

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