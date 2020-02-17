"Роги йому поставила": Пугачова несподівано висловилася про Кіркорова

Російська співачка Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.

Таке зізнання знаменитість зробила в інтерв'ю КП.

Алла Пугачова МК

Зокрема, журналісти поцікавилися у примадонни, чи правда те, що їй належить бренд "Філіп Кіркоров". На що співачка заявила: "Якщо мені, то нехай забирає. Може, колись і належав мені, зараз все його".

Філіп Кіркоров bfm.ru

А ось на питання про шоу Кіркорова "Я + Я" Пугачова відповіла, що вона не є шанувальником такої творчості.

"Він, звичайно, трудяга. Комусь подобається, напевно. Я не шанувальник такого жанру. Мені важко говорити", – заявила співачка.

Філіп Кіркоров tvc.ru

Після чого журналісти поцікавилися у Пугачової, яку б оцінку вона поставила екс-чоловікові за шоу.

"Нічого я йому не ставлю. Роги йому поставила колись", – коротко відповіла примадонна.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова Експрес-газета

Нагадаємо, Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років – з 1994 по 2005 рік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!