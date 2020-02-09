Грав у "Коломбо": в США помер відомий голлівудський актор

Американський актор Роберт Конрад помер у суботу, 8 лютого, у віці 84 років.

Про це повідомив CNN із посиланням на представника сім'ї Конрада Джеффа Балларда.

За його словами, актор помер від серцевої недостатності в Малібу (штат Каліфорнія, США), трохи менше ніж за місяць до 85-річчя.

"Він прожив дивовижно довге життя, і хоча сім'я сумує через його смерть, він завжди буде жити в їхніх серцях", – сказав Баллард.

Роберт Конрад помер у США Page Six

Роберт Конрад помер у США Teller Report

Роберт Конрад народився в Чикаго в 1935 році. Його батьки були на той момент неповнолітніми: батькові виповнилося 16 років, а матері – 15.

У 15 років він кинув школу і почав самостійне життя. Після декількох років роботи американець вступив у Північно-Західний університет, де вивчав акторську майстерність, а потім став виступати на сцені Чиказького театру. Роберт також навчався вокалу.

У 1957 році Конрад перебрався до Голлівуду і почав зніматися в епізодичних ролях в кіно і на телебаченні. Він підписав контракт із Warner Bros. як актор і як співак і випустив кілька успішних хітів під псевдонімом Боб Конрад.

У 1965 році Роберт отримав одну з головних ролей у серіалі "Дикий дикий Захід".

Роберт Конрад у ролі Джеймса Т. Уеста в "Дикому дикому Заході" CNN

Він знявся в 70 фільмах і серіалах, серед яких "Бандити", "Коломбо", "Бекання чорної вівці" (за цю роль він удостоївся номінації на "Золотий глобус"), "Раптова смерть", "Ковбой-самурай", "Подарунок на Різдво", "Білий жах", "Ходячі трупи".

Конрад у серіалі "Бекання чорної вівці" в ролі майора Грега "Паппі" NBC

У двох шлюбах у Конрада народилися вісім дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий за серіалом "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

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