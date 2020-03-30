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30 березня • оновлено в 14:38
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Ринська показала новонароджену дочку від загиблого Малашенка

2.3т
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Російська журналістка і світська левиця Божена Ринська показала доньку від одного із засновників НТВ Ігоря Малашенка, який наклав на себе руки в 2019 році.

Дитина з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері через рік після смерті свого батька. Дівчинку, яка народилася 5 березня, назвали Євгенією. Про це Ринська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Погляд, як у батька!" Ринська показала дочку від загиблого Малашенка

instagram.com/bozhenarynska

"Я мріяла про маленьку копію Ігоря - так і сталося: Ігорівна так схожа на нього! Така ж акуратно-носатенька. І погляд у неї як у батька", - сказала Ринська.
"Погляд, як у батька!" Ринська показала дочку від загиблого Малашенка

Нагадаємо, самогубство її чоловіка Ігоря Малашенка стало справжнім ударом для Божени. Жінка довго не могла повірити в те, що сталося, в результаті чого впала в депресію. Кілька місяців вона писала тривожні повідомлення в мережі, а незабаром була госпіталізована після спроби суїциду.

Ігор Малашенко і Божена Ринська

Ігор Малашенко і Божена Ринська

Як раніше писав OBOZREVATEL, журналістка і блогерка Божена Ринська відверто розповіла про смерть чоловіка, політтехнолога і колишнього медіаменеджера Ігоря Малашенка. 25 лютого росЗМІ повідомили, що він наклав на себе руки в Іспанії.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Божена Ринська
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мужа доконала, с...чка...
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