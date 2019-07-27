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Щороку трансляції "Чорноморських Ігор" стають крутіші - гендиректор M1 та M2 Сергій Перцев

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26 липня в Скадовську стартували "Чорноморські Ігри". А вже сьогодні OBOZREVATEL публікує інтерв'ю з генеральним директором M1 і М2 Сергієм Перцевим.

- Наскільки важко і витратно організувати ТВ-трансляцію з такого фестивалю як "Чорноморські ігри"?

- Чесно кажучи, важко і витратно. Але! Питання - абсолютно не в грошах! Всі наші підрядники розуміють, що роблять великий фестиваль і масштабне свято для дітей. У такому випадку гроші не грають ролі. Я сам уже три роки насолоджуюся атмосферою Скадовська в період "Ігор". Можу порівняти її хіба що з КаZантипом!

- У вас стає більше роботи в цей період? У чому полягає ваша задача?

- Для мене поняття часу відсутнє в принципі. Я звик постійно перебувати в процесі роботи. Закінчується один захід - відразу ж починається підготовка до наступного. З цього моє життя і складається, і я радий цьому. Набагато страшніше, коли роботи немає і робити нічого. Все найважливіше відбувається до запуску фестивалю. Моє завдання безпосередньо в його час - якісно відпочивати. Цьому багатьох треба вчити, чим я і займаюся! (сміється)

Сергій Перцев

Сергій Перцев

Джерело: XXL

- Скільки людей і камер зазвичай задіяно?

- Для всієї нашої команди немає поняття "зазвичай". Наша першочергова задача - щоб все виглядало максимально достойно.

- Будуть якісь нові технічні "фішки" в порівнянні з 2018-м роком?

- Ми готуємо просто нереальну сцену! Вона буде сяяти і блищати як ніколи. Упевнений, що всі будуть нам заздрити. Ми для цього і працюємо! (сміється)

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

Прес-служба

- Ви в ТВ-бізнесі вже дуже давно. Назвете найкрутіші штуки, які на початку кар'єри ви не могли собі уявити, а зараз це зовсім звичайна річ?

- На початку кар'єри я не міг собі уявити, що стану генеральним директором національного телеканалу! У мене був свій шлях, я працював над продакшн-компанією і не ставив собі це за мету в принципі. Та й не фокусувався на такому зльоті. Вважаю, що людина повинна жити не для кар'єри, а для смислів, які вона дарує іншим.

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- У чому головна відмінність перших трансляцій М1 з "Ігор" і зараз?

- В якості! Рік за роком трансляції стають крутіші, соковитіші, цікавіші з технічної точки зору. Але раніше, не можу не помітити, ми все одно примудрялися "брати" атмосферою і душевністю. Вони нікуди не поділися, просто акценти трохи змістилися.

- А особисто вам більше подобається дивитися концерт наживо або ж через картинку ТВ?

- Для мене концерт - це "обід". "Поїсти" я люблю смачно і так, щоб запам'яталося! Якщо не можу бути присутнім особисто, безумовно, виручає телебачення. Але головним і першорядним я вважаю те, що приносить справжнє задоволення, - і це саме живі концерти!

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

Прес-служба

- У чому зараз перевага ТБ перед Мережею?

- У кожного - і у телебачення, і у Інтернету - своє місце. Інтернет всіх сповіщає, а телевізор - підтверджує інформацію. Так що, як на мене, ТВ і Мережа - це чоловік і дружина. Нехай вони живуть разом і радують один одного!

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- Український артист, який більше всіх здивував вас за останній рік?

- NIKITA LOMAKIN! Я дуже задоволений ним і більш ніж упевнений, що цей хлопець здивує не тільки мене. Першим сольником він розірвав київський "Atlas" - такої бурі емоцій я сам не очікував. Є шалена мотивація для всієї команди потужно працювати далі. Зараз плануємо тур по Україні, Микита записує другий альбом ... Хто ще? Alyona Alyona - дуже перспективно. Прибрати б трохи битовуху і додати глянцю - буде взагалі!

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

"Чорноморські Ігри" в 2019 році

Прес-служба

- Ваша порада молодим і талановитим артистам, які хочуть потрапити в ротацію М1?

- Моя порада проста: не намагайтеся потрапити в ротацію М1! Давайте більше сенсу людям і чуйте те, що їм потрібно в музиці і творчості. А ми знайдемо і підключимося самі!

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Україна
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