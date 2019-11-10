Річниця загибелі Михайла Задорнова: як живе сім'я зірки гумору

Російський гуморист Михайло Задорнов помер 10 листопада 2017 року на 70-му році життя. Артист протягом року лікувався від онкології, проте побороти страшний недуг так і не зміг.

З дня смерті гумориста пройшло два роки. Як сьогодні живуть дві колишні дружини Задорнова і дочка.

Михайло Задорнов 24СМИ

Новини Как Задорнов учил ненавидеть Америку

Гуморист був похований в Юрмалі на кладовищі в Яундубулти - згідно з його останньою волею.

Могила Михайла Задорнова в Юрмалі КП

Однак чимало розмов в росЗМІ викликала інша остання воля Задорнова - спадок, оголошений в 2018 році. Так, за словами сестри автора, спадкоємцями зірки є його сестра Людмила, перша дружина Велта, друга дружина Олена Бомбина і їхня дочка Олена.

Велта Калнберзін, Людмила Задорнова, Олена Бомбина і Олена Задорнова Sputnik / Sergey Melkonov

Втім, як писав МК, Бомбина була не дуже задоволена волею покійного чоловіка, так як чималу частину майна гуморист залишив першій дружині Велті, з якої був розлучений.

"Останні роки його відносини з Велтою стали навіть краще, ніж з другою дружиною. Велта Яновна дуже розважлива і мудра жінка. Вона родом з Риги, але зараз живе в Москві", – розповіла подруга сім'ї.

Михайло Задорнов і Велта Global Look Press

За її словами, в кращому становищі після оголошення заповіту виявилася Велта: "Велта була вдячна. А ось Олена – не надто. Вона планувала отримати все. Але Бомбиній залишається те, що їй особисто він купив у шлюбі і оформив на неї".

Втім, сама Бомбина, навпаки, зізнавалася, що заповіт нікого не образив:

"Написаний ним більш ніж 20 років тому заповіт, на щастя, нікого з рідних не притиснив. І нам не доводиться нічого ділити і сваритися через це. Він про всі рідних подбав без будь-якого заповіту. Скривджених серед нас немає".

Михайло Задорнов з дружиною Оленою і донькою КП

Втім, зараз обидві жінки не ведуть суспільне життя і не з'являються на публіці. Правда, ім'я першої дружини досі з'являється в скандальних хроніках, пов'язаних зі спадщиною.

Так, в 2019 році Велта подала в суд на "Перший канал" з вимогою виплатити їй 7,5 мільйона рублів в якості компенсації за порушення її виключного права на аудіовізуальні твори "Умом Россию не понять" і "Кому на Руси жить?".

24СМІ

Що стосується дочки Задорнова Олени, то зараз вона живе на Мальті. Однак, судячи з фото в Instagram, дівчина часто буває в Москві. За словами матері і другої дружини гумориста, заміж Олена ще не вийшла, і займається написанням докторської дисертації з антропології.

Також відомо, що близьким другом єдиної дочки сатирика є український актор Ігор Скрипко. З хлопцем у дівчини є кілька спільних фото в соцмережі.

Олена Задорнова Інстаграм

Олена Задорнова Інстаграм

Олена Задорнова і Ігор Скрипко Інстаграм

"Тільки зараз реально зрозуміли, яку важку ношу турбот він на собі ніс всі ці роки і як він нас оберігав від усіх проблем. Вчимося з донькою дивитися на світ своїми очима, а не очима Михайла", - зізналася вдова Михайла в інтерв'ю "КП" .

Михайло Задорнов з дружиною Оленою МК

Також, за словами Бомбиної, в минулому році на будівлі МАІ, де навчався Михайло, відкрили меморіальну дошку. Також була схвалена ідея про присвоєння одній з бібліотек Москви імені Михайла Задорнова і створенні там центру гумору і сатири його імені, відкритий гумористичний клуб "Завзятий мікрофон".

Михайло Задорнов SPLETNIK.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до смерті російський сатирик Михайло Задорнов особисто дзвонив українському коміку і шоумена Володимира Зеленського, щоб подякувати йому за роботу гумористичної студії "Квартал 95

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!