Річниця загибелі Михайла Задорнова: як живе сім'я зірки гумору

Російський гуморист Михайло Задорнов помер 10 листопада 2017 року на 70-му році життя. Артист протягом року лікувався від онкології, проте побороти страшний недуг так і не зміг.
З дня смерті гумориста пройшло два роки. Як сьогодні живуть дві колишні дружини Задорнова і дочка.
Михайло Задорнов
24СМИ
Гуморист був похований в Юрмалі на кладовищі в Яундубулти - згідно з його останньою волею.
Могила Михайла Задорнова в Юрмалі
КП
Однак чимало розмов в росЗМІ викликала інша остання воля Задорнова - спадок, оголошений в 2018 році. Так, за словами сестри автора, спадкоємцями зірки є його сестра Людмила, перша дружина Велта, друга дружина Олена Бомбина і їхня дочка Олена.
Велта Калнберзін, Людмила Задорнова, Олена Бомбина і Олена Задорнова
Sputnik / Sergey Melkonov
Втім, як писав МК, Бомбина була не дуже задоволена волею покійного чоловіка, так як чималу частину майна гуморист залишив першій дружині Велті, з якої був розлучений.
"Останні роки його відносини з Велтою стали навіть краще, ніж з другою дружиною. Велта Яновна дуже розважлива і мудра жінка. Вона родом з Риги, але зараз живе в Москві", – розповіла подруга сім'ї.
Михайло Задорнов і Велта
Global Look Press
За її словами, в кращому становищі після оголошення заповіту виявилася Велта: "Велта була вдячна. А ось Олена – не надто. Вона планувала отримати все. Але Бомбиній залишається те, що їй особисто він купив у шлюбі і оформив на неї".
Втім, сама Бомбина, навпаки, зізнавалася, що заповіт нікого не образив:
"Написаний ним більш ніж 20 років тому заповіт, на щастя, нікого з рідних не притиснив. І нам не доводиться нічого ділити і сваритися через це. Він про всі рідних подбав без будь-якого заповіту. Скривджених серед нас немає".
Михайло Задорнов з дружиною Оленою і донькою
КП
Втім, зараз обидві жінки не ведуть суспільне життя і не з'являються на публіці. Правда, ім'я першої дружини досі з'являється в скандальних хроніках, пов'язаних зі спадщиною.
Так, в 2019 році Велта подала в суд на "Перший канал" з вимогою виплатити їй 7,5 мільйона рублів в якості компенсації за порушення її виключного права на аудіовізуальні твори "Умом Россию не понять" і "Кому на Руси жить?".
24СМІ
Що стосується дочки Задорнова Олени, то зараз вона живе на Мальті. Однак, судячи з фото в Instagram, дівчина часто буває в Москві. За словами матері і другої дружини гумориста, заміж Олена ще не вийшла, і займається написанням докторської дисертації з антропології.
Також відомо, що близьким другом єдиної дочки сатирика є український актор Ігор Скрипко. З хлопцем у дівчини є кілька спільних фото в соцмережі.
Олена Задорнова
Інстаграм
Олена Задорнова
Інстаграм
Олена Задорнова і Ігор Скрипко
Інстаграм
"Тільки зараз реально зрозуміли, яку важку ношу турбот він на собі ніс всі ці роки і як він нас оберігав від усіх проблем. Вчимося з донькою дивитися на світ своїми очима, а не очима Михайла", - зізналася вдова Михайла в інтерв'ю "КП" .
Михайло Задорнов з дружиною Оленою
МК
Також, за словами Бомбиної, в минулому році на будівлі МАІ, де навчався Михайло, відкрили меморіальну дошку. Також була схвалена ідея про присвоєння одній з бібліотек Москви імені Михайла Задорнова і створенні там центру гумору і сатири його імені, відкритий гумористичний клуб "Завзятий мікрофон".
Михайло Задорнов
SPLETNIK.RU
Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до смерті російський сатирик Михайло Задорнов особисто дзвонив українському коміку і шоумена Володимира Зеленського, щоб подякувати йому за роботу гумористичної студії "Квартал 95
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