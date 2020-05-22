Рибчинський: які на Донбасі терористи?! Там російська армія!

Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський переконаний, що шість років на Донбасі проти українців воюють не терористи, а регулярні війська Росії.

Про це український поет і драматург висловився в інтерв'ю fakty.ua.

"Уже шостий рік! Ця війна йде вже більше, ніж Друга світова. Я спочатку був за введення воєнного стану по всій країні і проти усяких назв: АТО, ООС. Які на Донбасі терористи?! Там російська армія – давайте називати речі своїми іменами", – заявив Рибчинський.

Юрій Рибчинський

Поет вважає "головною бідою" для України те, що вона у 1991 році не обрала західну модель держави, а багато років повторювала за Росією.

"Починаючи з "ваучеризації". Але собака повинна копіювати поведінку собаки, ну, або вовка в крайньому разі. А ми хочемо рівнятися на мамонта", – зазначив артист.

Юрій Рибчинський в п'ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 75 років.

У день народження поета OBOZREVATEL пропонує згадати його творчий шлях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібну заяву нещодавно зробив президент України Володимир Зеленський. Під час прес-конференції за підсумками року президентства 20 травня він визнав, що на Донбасі воюють росіяни.

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