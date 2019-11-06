Режисер "Джокера" розкрив головну таємницю фільму: у чому вона

Творець фільму "Джокер" Тодд Філліпс розповів про те, чи вбив головний герой Хоакіна Фенікса сусідку Софі.

Режисер розкрив таємницю в інтерв'ю IndieWire. Йдеться про сцену, коли ми зрештою дізнаємося, що насправді стосунки Артура й Софі повністю вигадав сам Флек.

Тоді персонаж Фенікса приходить до квартири до своєї сусідки, а та просить його піти. Потім він іде по коридору, а ось подальша доля жінки невідома – чи то Флек її вбив, чи то вона залишилася жива.

"Він точно її не вбивав, кажу це вам як режисер і сценарист. Нам сподобалася ідея цієї сцени, що працює для глядачів як лакмусовий папірець із питанням: "Наскільки він божевільний?" Більшість з тих, кого я запитував, стверджували: він не вбивав її, тому що вони зрозуміли ідею – він мститься тільки тим, хто робив йому погано. Софі нічого подібного не чинила. Більшість зрозуміли, що, навіть будучи злодієм, Артур слідує певному кодексу. І, звісно, він не вбивав цю жінку з майданчика".

Кадр із фільму "Джокер"

Кадр із фільму "Джокер"

Також режисер зазначив, що спершу у стрічці була сцена, яка ясно давала зрозуміти: Софі залишилася живою. У ній героїня мала була дивитися телевізор, коли Артур прийшов на шоу Мюррея Франкліна. Однак у підсумку сцену вирішили прибрати, оскільки хотіли залишити акцент саме на головному персонажі.

Кадр із фільму "Джокер"

Кадр із фільму "Джокер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український сценарист розкрив секрет успіху "Джокера".

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