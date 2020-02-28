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28 лютого • оновлено в 08:28
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Разін вибухнув гнівом на адресу Лещенка через Шатунова

2.4т
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Продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін вступив у публічну перепалку зі співаком Львом Лещенком.

Так, на своїй сторінці в Instagram Разін опублікував гнівний пост, в якому звернувся до Лещенка.

Андрій Разін

Андрій Разін

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Зокрема, продюсер відреагував на слова артиста, який назвав його "збитим льотчиком" і порадив сходити до психолога.

"Лев Валер'янович, я вас саме і покликав до суду, щоб обговорити моє здоров'я і встановити, хворий я чи не хворий. На відміну від вас, я пройшов комісію в інституті імені Сербського, яка показала, що я здоровий і лікуватися мені не треба . Так, що, очевидно, будемо в суді розбиратися, чому ви вважаєте себе психіатром або психологом і в ефірі федерального каналу "Росія-1" ставите діагнози людям. І нікуди я не зник. У мене 90 концертів на рік. Це триває вже 33 роки і до сих пір я збираю палаци спорту. А у Вас, можливо, таких концертів немає", – пише Разін.

Допіс, Поширення Андрій Разін "Ласкавий Май" (@razin_andrei_lm)

"А щодо родини скажу вам так: я одружений і, на відміну від вас, маю двох дітей. Правда, одного вже немає на цьому світі. Так що, припиніть свої образи, а краще мужньо прийдіть до суду і там спокійно розсудимо, хто з нас має рацію, а хто винен, і хто у кого що забирає, і хто кого мучить. До побачення. Зустрінемося в суді", – додав продюсер.

Лев Лещенко

Лев Лещенко

РІА Новини

Відзначимо, як передає КП, конфлікт між зірками почався після програми про "Пісню року", на якій Шатунов заявив, що Разін забирає у нього права на авторство пісні. У свою чергу Лещенко сказав, що Разін був просто адміністратором.

Більш того, на думку співака, продюсер зараз "просто вульгарна, безпринципна, аморальна людина".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати до Москви, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Андрій Разін Юрій Шатунов
Місце
Росія
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