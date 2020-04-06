Ратаковскі позувала повністю голою в обіймах чоловіка: пікантне фото

Американська модель Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим оголеним фото.

Так, на ньому вона позувала в обіймах свого чоловіка Себастьяна Бір-МакКларда, який прикрив руками її інтимні місця. Відповідний знімок Ратаковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

"Це не те, як виглядає наш карантин. Ми в основному ходимо в кофтах з капюшонами, але якщо я опублікувала це у своїх Stories, чому б не опублікувати це в профіль? Це було через 6 місяців після нашого весілля, літо-2018", – написала під фото модель.

Емілі Ратаковскі і Себастьян Бір-МакКларда Фото: instagram/emrata

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Ратаковскі та засипали її компліментами.

"Гаряче", "Дуже подобається", "Шалено красива", "Неймовірне тіло", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.

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