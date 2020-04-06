Ратаковскі позувала повністю голою в обіймах чоловіка: пікантне фото

Американська модель Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим оголеним фото.
Так, на ньому вона позувала в обіймах свого чоловіка Себастьяна Бір-МакКларда, який прикрив руками її інтимні місця. Відповідний знімок Ратаковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
"Це не те, як виглядає наш карантин. Ми в основному ходимо в кофтах з капюшонами, але якщо я опублікувала це у своїх Stories, чому б не опублікувати це в профіль? Це було через 6 місяців після нашого весілля, літо-2018", – написала під фото модель.
Емілі Ратаковскі і Себастьян Бір-МакКларда
Фото: instagram/emrata
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Ратаковскі та засипали її компліментами.
"Гаряче", "Дуже подобається", "Шалено красива", "Неймовірне тіло", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Емілі Ратаковскі оголила груди
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі у відвертому купальнику
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі повністю гола
Фото: instagram/emrata
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.
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