Ратаковскі показала голе тіло без білизни: пікантне фото

Популярна американська модель і актриса Емілі Емілі Ратаковскі опублікувала нове відверте фото, на якому позує без білизни.

Так, сміливим знімком знаменитість поділилася в своїх Instagram-stories.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

На провокаційній фотографії Емілі Ратаковскі показала свої ноги й стегна. При цьому, Емілі позує повністю голою, без білизни. Інтимну частину тіла зірка прикрила чашкою кави.

Відвертий кадр знаменитість супроводила коротким підписом:

"Трохи шмексі контенту".

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Примітно, що Емілі досить часто радує своїх шанувальників в Instagram спокусливими фотографіями, на яких позує в провокаційних нарядах або і зовсім оголеною.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото. На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди.

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