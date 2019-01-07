У Росії раптово померла бойова відьма ''Битви екстрасенсів'': що сталося

Минулої неділі, 6 січня, померла фіналістка російського шоу "Битва екстрасенсів" Дарія Воскобоєва.

Учасниця-колега Ніколь Кузнєцова повідомила в своєму акаунті Instagram, що Дарія померла після тривалої онкологічної хвороби.

"Ти боролася до останнього", — написала Кузнєцова в соцмережі. Також вона додала хештег #ракдурак.

Дарія Воскобоєва померла

Дарія Воскобоєва брала участь в 17-му сезоні "Битви екстрасенсів", де пройшла у фінал і зайняла 4-е місце. Сама себе називала "бойовою відьмою". Колежанки відзначали, що Дарія була прекрасною людиною.

Дарія Воскобоєва instagram.com/voskoboeva_daria/

Дарія Воскобоєва instagram.com/voskoboeva_daria/

Вона двічі була заміжня і виховувала двох дітей. Жінка активно практикувала східну магію і магію цілющих зілля.

Дарія Воскобоєва instagram.com/voskoboeva_daria/

Дарія Воскобоєва instagram.com/voskoboeva_daria/

Дарія Воскобоєва instagram.com/voskoboeva_daria/

Біографія

Ім'я: Дарія Воскобоєва

Дата народження 6 травня 1980 р.

Знак зодіаку: Тілець

Вік: 38 років

Дата смерті: 6 cічня 2019 р.

Місце народження: Санкт-Петербург, Росія

Діяльність: екстрасенс, учасниця шоу "Битва екстрасенсів"

Сімейний стан: розлучена

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в одній із клінік Воронежа (Росія) помер 33-річний учасник проекту "Битви екстрасенсів", чорний маг Костянтин Ямпільський. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність.