Рак у "Моєї прекрасної няні": з'явився коментар актриси

Російська актриса Анастасія Заворотнюк не стала спростовувати чутки про рак, які поширили деякі ЗМІ.
Вона дала коментар журналістам "Комсомольської правди", які подзвонили зірці з питанням щодо цієї інформації.
Уточнюється, що голос Анастасії був веселим і дзвінким, хоча звучав хрипко, "як у дуже хворої людини". Розповідати будь-які подробиці Заворотнюк відмовилася.
Анастасія Заворотнюк не спростувала інформацію про рак
instagram / a_zavorotnyuk
Зокрема, вона просто промовчала на питання про те, чи є правдою інформація про те, що вона не здорова. А на пропозицію взяти участь у заході просто відмовилася і поклала трубку.
"Так, це Настя Заворотнюк, чого ви хочете? Ні, поки ні (не хоче взяти участь)", – відповіла вона журналістам.
Анастасія Заворотнюк і Володимир Зеленський
instagram / a_zavorotnyuk
Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, яка відома за ролю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
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