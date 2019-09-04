Рак у "Моєї прекрасної няні": з'явився коментар актриси

Російська актриса Анастасія Заворотнюк не стала спростовувати чутки про рак, які поширили деякі ЗМІ.

Вона дала коментар журналістам "Комсомольської правди", які подзвонили зірці з питанням щодо цієї інформації.

Уточнюється, що голос Анастасії був веселим і дзвінким, хоча звучав хрипко, "як у дуже хворої людини". Розповідати будь-які подробиці Заворотнюк відмовилася.

Анастасія Заворотнюк не спростувала інформацію про рак instagram / a_zavorotnyuk

Зокрема, вона просто промовчала на питання про те, чи є правдою інформація про те, що вона не здорова. А на пропозицію взяти участь у заході просто відмовилася і поклала трубку.

"Так, це Настя Заворотнюк, чого ви хочете? Ні, поки ні (не хоче взяти участь)", – відповіла вона журналістам.

Анастасія Заворотнюк і Володимир Зеленський instagram / a_zavorotnyuk

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк, яка відома за ролю в популярному серіалі 2000-х "Моя прекрасна няня", діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

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