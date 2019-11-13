Рак – не вирок: хто з українських і світових зірок переміг онкозахворювання

12 листопада популярна українська ведуча Алла Мазур зізналася, що у неї діагностували онкологічне захворювання. Вона заявила, що пухлина злоякісна і протікала безсимптомно.

Незважаючи ні на що, Мазур має намір боротися за своє здоров'я. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, хто зі знаменитостей також хворів на рак і переміг страшну недугу.

Яніна Соколова

Українська телеведуча, авторка шоу "Вечір з Яніною Соколовою" розповіла про свою хворобу лише через сім місяців після того, як їй вдалося її перемогти. Соколова зізналася, що спершу їй поставили інший діагноз і тривалий час вона лікувалася помилково.

Під час боротьби з недугою Соколова не припиняла працювати, попри те що втратила волосся, брови та вії.

Уніан

Про стан ведучої знали тільки її сім'я та близькі друзі. Після того, як Яніні вдалося подолати хворобу, вона ухвалила рішення, що буде допомагати людям, які зазнали таких же страждань.

Незабаром вона презентує фільм "Я, Ніна", метою якого є зміна ставлення соціуму до онкохворих. Стрічка заснована на реальних подіях.

Точка

Діля

Український музикант і композитор, колишній учасник гурту "ТНМК" Едуард Приступа (Діля) у 2016 році дізнався про те, що хворий на рак. На той час недуга прогресувала вже до другої стадії. Спочатку артист боровся самотужки, але потім грошей стало не вистачати і він звернувся за допомогою до громадськості.

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Сума в 25 тисяч євро була зібрана буквально за тиждень, і Діля продовжив лікування в Ізраїлі.

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Шеннен Догерті

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" та "Зачаровані" Шеннен Догерті кілька років боролася з онкологічним захворюванням – у 2015 році акторці діагностували рак грудей. Здолати хворобу їй вдалося тільки через два роки.

wday.ru

Під час лікування Шеннен пройшла курс хіміотерапії і втратила волосся, а також перенесла мастектомію.

Акторка неодноразово зазначала, що боротися їй допоміг чоловік.

"Він був у всьому моєю опорою і переконався в тому, що я знаю, як сильно він любить і цінує мене. Тепер у нас є значно глибша вдячність одне до одного", – стверджує Догерті.

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Лайма Вайкуле

Співачка Лайма Вайкуле довго приховувала рак молочної залози. За її словами, про це знав тільки її чоловік. Пухлину в артистки виявили, коли вона була вже на останній стадії, і лікарі не давали позитивних прогнозів.

РБК

Вайкуле зробили термінову операцію, після якої був тривалий курс реабілітації. В одному зі своїх інтерв'ю співачка говорила, що сама не вірила в успіх лікування.

"Я не вірила. Водночас до смерті не могла ставитися спокійно. До неї взагалі неможливо звикнути, тому що це явище неприродне", – сказала співачка.

Синтія Ніксон

Американська акторка, політикиня і режисерка, лауреатка премії "Еммі", "Тоні" і "Греммі", а також п'ятикратна номінантка на "Золотий глобус" дізналася про свою хворобу в 2006 році. Коли пухлину виявили, вона була такою маленькою, що медику вдалося ледь її розгледіти.

lofficielrussia.ru

Лікування почалося з лампектомії (часткової мастектомії), а потім тривав шеститижневий курс променевої терапії. Завдяки вжитим заходам недуга відступила.

Пліткар

Кайлі Міноуг

17 травня 2005 у співачки Кайлі Міноуг був виявлений рак молочної залози. Артистці довелося перенести операцію і хіміотерапію. Лікування вона завершила тільки в 2008 році у Франції.

Після цього Кайлі Міноуг почала ділитися досвідом і привернула увагу жінок всього світу до важливості своєчасної діагностики.

woman.ru

Юлія Волкова

У 2012 році у екссолістки гурту "Тату" виявили рак щитовидної залози. Про захворювання Юлія дізналася на першій стадії. Співачці зробили операцію, але через особливості будови горла зачепили голосовий нерв, і артистка залишилася без голосу.

"Було важко читати повідомлення шанувальників в Інтернеті: вони нічого не знали про мою хворобу і писали, що я тільки тусуюся, п'ю, вживаю наркотики", – говорила співачка.

Голос Юлі повернули лікарі з Сеула, але повністю відновити свої вокальні дані вона не змогла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова шокувала визнанням про те, що вона поборола онкозахворювання.

У студії Соколової розповів, що хворів на рак, колишній глава Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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