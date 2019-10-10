"Вона злякалася!" Кокаїновий скандал із Бочкарьовою ошелешив її знайомих

Російська фотографиня Катерина Рашкевич, яка є знайомою актриси Наталії Бочкарьової, була шокована скандалом із наркотиками.
Вона зізналася журналістам, що ніколи не помічала подібної пристрасті за "спокійною та адекватною" артисткою, передає "Московский комсомолец".
За словами Рашкевич, єдиною залежності Бочкарьової є куріння, при чому останнім часом зірка серіалу "Щасливі разом" перейшла на електронні сигарети.
"Я побачила розгублену Наталію – така поведінка не характерна для неї. Судіть самі, якби вона була наркоманкою, то зорієнтувалася відразу, як поводитися. Вона здавалася наляканою", – зазначила жінка.
Наталя Бочкарьова
Вечірня Москва
Вона додала, що Наталю знімала багато разів, часто із нею спілкувалася і збиралася разом із артисткою працювати.
"У нас відбувалися fashion-зйомки, і я була вражена, наскільки чудово вона виглядає. Дівчата, які набагато молодші за неї, часом виглядають набагато гірше. Схудла Наталія незле – і це не хвороблива худорлявість. Загалом актриса справляє враження спокійної, врівноваженої та позитивної людини. Не вірю, що наркотики – її спосіб життя", – додала фотографиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
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