"Вона злякалася!" Кокаїновий скандал із Бочкарьовою ошелешив її знайомих

Російська фотографиня Катерина Рашкевич, яка є знайомою актриси Наталії Бочкарьової, була шокована скандалом із наркотиками.

Вона зізналася журналістам, що ніколи не помічала подібної пристрасті за "спокійною та адекватною" артисткою, передає "Московский комсомолец".

За словами Рашкевич, єдиною залежності Бочкарьової є куріння, при чому останнім часом зірка серіалу "Щасливі разом" перейшла на електронні сигарети.

"Я побачила розгублену Наталію – така поведінка не характерна для неї. Судіть самі, якби вона була наркоманкою, то зорієнтувалася відразу, як поводитися. Вона здавалася наляканою", – зазначила жінка.

Наталя Бочкарьова Вечірня Москва

Вона додала, що Наталю знімала багато разів, часто із нею спілкувалася і збиралася разом із артисткою працювати.

"У нас відбувалися fashion-зйомки, і я була вражена, наскільки чудово вона виглядає. Дівчата, які набагато молодші за неї, часом виглядають набагато гірше. Схудла Наталія незле – і це не хвороблива худорлявість. Загалом актриса справляє враження спокійної, врівноваженої та позитивної людини. Не вірю, що наркотики – її спосіб життя", – додала фотографиня.

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