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17 жовтня • оновлено в 06:54
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"Великі проблеми з обличчям": зовнішність Ротару шокувала Сафронова

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Російський художник Нікас Сафронов відмовився малювати портрет співачки Софії Ротару через "великі проблеми з обличчям".

Про це повідомляє "Дни.ру". За словами художника, артистка втратила свою сутність через втручання пластичних хірургів.

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Сафронов додав, що його вразила зовнішність Ротару при зустрічі з артисткою в Криму. Він підкреслив, що зморшки на обличчі на картині можна було б дуже просто прибрати.

"Ні, я все розумію і приймаю всі ці сучасні технології, пластичні операції, але за ними дуже складно побачити характер людини", – сказав Сафронов.

Він зазначив, що обличчя Ротару змінилося до невпізнання.

"Мені хочеться показати характер людини, відкрити його суть. У випадку з Ротару, на жаль, це неможливо. Вона втратила свою сутність", – заявив Сафронов.

Софія Ротару

Софія Ротару

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помолоділа 71-річна Ротару вразила зовнішнім виглядом мережу.

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Особи
Софія Ротару Нікас Сафронов
Місце
Україна
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