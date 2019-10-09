"Страшно дивитися!" Очевидці розповіли, який вигляд має Заворотнюк

Очевидці розповіли про те, який вигляд має російська акторка Анастасія Заворотнюк, яку виписали з лікарні.

Рідні намагалися таємно забрати її з медичної установи, але інші пацієнти та медперсонал встиг помітити, що зірка "Моєї прекрасної няні" набрала вагу. Про це повідомляє "СтарХит".

Анастасія Заворотнюк utro.ru

"Її везли на каталці, голова в хустині, величезні темні окуляри на очах, але ми розглянули, що вона сильно розповніла. Від колишньої краси не залишилося й сліду. Просто страшно дивитися на неї!" – поділилися очевидці.

Стан Заворотнюк розцінюється як важкий. Повідомляється також, що тепер вона спостерігається в столичному медцентрі для відновлення тяжкохворих.

Заворотнюк в ролі Вікторії Прутковської Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.