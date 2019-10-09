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9 жовтня • оновлено в 18:44
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"Страшно дивитися!" Очевидці розповіли, який вигляд має Заворотнюк

21.6т Читати матеріал російською

Очевидці розповіли про те, який вигляд має російська акторка Анастасія Заворотнюк, яку виписали з лікарні.

Рідні намагалися таємно забрати її з медичної установи, але інші пацієнти та медперсонал встиг помітити, що зірка "Моєї прекрасної няні" набрала вагу. Про це повідомляє "СтарХит".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

utro.ru

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Втік: представник Заворотнюк дивно відреагував на її виписку

"Її везли на каталці, голова в хустині, величезні темні окуляри на очах, але ми розглянули, що вона сильно розповніла. Від колишньої краси не залишилося й сліду. Просто страшно дивитися на неї!" – поділилися очевидці.

Стан Заворотнюк розцінюється як важкий. Повідомляється також, що тепер вона спостерігається в столичному медцентрі для відновлення тяжкохворих.

Заворотнюк в ролі Вікторії Прутковської

Заворотнюк в ролі Вікторії Прутковської

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Писать такое о смертельно больном человеке - днище.
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2
1
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Кризский Игорь, пукистан с плюгавым фюрерком во главе и большинством холопов внизу исчадие ада
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Стефанова, А что для москалей не днище. Саомо москальское население сущее днище.
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