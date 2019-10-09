"Страшно дивитися!" Очевидці розповіли, який вигляд має Заворотнюк

Очевидці розповіли про те, який вигляд має російська акторка Анастасія Заворотнюк, яку виписали з лікарні.
Рідні намагалися таємно забрати її з медичної установи, але інші пацієнти та медперсонал встиг помітити, що зірка "Моєї прекрасної няні" набрала вагу. Про це повідомляє "СтарХит".
Анастасія Заворотнюк
utro.ru
"Її везли на каталці, голова в хустині, величезні темні окуляри на очах, але ми розглянули, що вона сильно розповніла. Від колишньої краси не залишилося й сліду. Просто страшно дивитися на неї!" – поділилися очевидці.
Стан Заворотнюк розцінюється як важкий. Повідомляється також, що тепер вона спостерігається в столичному медцентрі для відновлення тяжкохворих.
Заворотнюк в ролі Вікторії Прутковської
Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні.
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