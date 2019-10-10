"Не дали лікуватися!" Жигунов пояснив виписку Заворотнюк

Виписка з "Європейського медичного центру" хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк не означає, що з нею все в порядку.
Таку думку висловив актор, колишній коханий Заворотнюк Сергій Жигунов. Він додав, що зірці просто не дали нормально лікуватися, передає Teleprogramma.
"Знайшлися, які дізналися і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина того чому Анастасія залишила клініку, їй просто не дали нормально лікуватися", – заявив Жигунов.
Він підкреслив, що ніхто і нікуди не відправляв "вмирати" Заворотнюк. За словами Жигунова, вона сама прийняла рішення перевестися в іншу клініку.
Анастасія Заворотнюк
Еadaily
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила у реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні.
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