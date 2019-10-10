Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Не дали лікуватися!" Жигунов пояснив виписку Заворотнюк

64.7т Читати матеріал російською

Виписка з "Європейського медичного центру" хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк не означає, що з нею все в порядку.

Таку думку висловив актор, колишній коханий Заворотнюк Сергій Жигунов. Він додав, що зірці просто не дали нормально лікуватися, передає Teleprogramma.

Новини
"Максимум 48 годин": лікар дав невтішний прогноз про хворобу Заворотнюк

"Знайшлися, які дізналися і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина того чому Анастасія залишила клініку, їй просто не дали нормально лікуватися", – заявив Жигунов.

Він підкреслив, що ніхто і нікуди не відправляв "вмирати" Заворотнюк. За словами Жигунова, вона сама прийняла рішення перевестися в іншу клініку.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Еadaily

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
2
Смішно
3
Цікаво
57
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel