"Не дали лікуватися!" Жигунов пояснив виписку Заворотнюк

Виписка з "Європейського медичного центру" хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк не означає, що з нею все в порядку.

Таку думку висловив актор, колишній коханий Заворотнюк Сергій Жигунов. Він додав, що зірці просто не дали нормально лікуватися, передає Teleprogramma.

"Знайшлися, які дізналися і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина того чому Анастасія залишила клініку, їй просто не дали нормально лікуватися", – заявив Жигунов.

Він підкреслив, що ніхто і нікуди не відправляв "вмирати" Заворотнюк. За словами Жигунова, вона сама прийняла рішення перевестися в іншу клініку.

Анастасія Заворотнюк Еadaily

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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