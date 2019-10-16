"Бал сатани!" Що говорив про Україну пропагандист Корчевников

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевников, який був нагороджений Росією за "об'єктивне висвітлення подій" під час анексії Криму, приїхав до Києва.

В СБУ відповіли, що заборони на в'їзд в країну "можливо і не було". А також пожурили журналістів за те, що ті "не подзвонили раніше". "Ми завжди просимо якраз журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби ви нам подзвонили до того, як він переїхав, то, можливо, ми б розглянули його справу і заборонили йому в'їзд заздалегідь", – заявила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав найсміливіші висловлювання Корчевнікова про Україну за роки на російському телебаченні.

"Кого підняла наверх піна Майдану?"

"Як це може бути, що в центрі православного міста Києва сьогодні стався такий фашистський переворот? Що робити людям, на яких оголосили справжнє полювання так звані загони самооборони? Там твориться справжній бал сатани!"

"Маска - головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?"

"Маски-шоу майдану: в чиїх руках Україна?"

"Ці бійці гальмують всі машини з російськими прапорами і б'ють всіх, хто знаходиться в салоні. Влада, де ти? Хто ти? Хто вони нинішні правителі України? Коли стільки дізнаєшся про нових лідерів Майдану, то розумієш, що там твориться".

"43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю єфрейтора Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували побоїще на Банковій, а потім і під Верховною Радою".

"З України в Росію. Біг 2014"

"Вона потрапила в розстрільні списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося тікати. У них російсько-українська сім'я, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося тікати".

Нагадаємо, що Корчевников був внесений в базу "миротворця" як пропагандист і пособник терористів. У 2017 році він відвідував окупований Крим в порушення українського законодавства.

У 2014 році Український Нацрада з питань телебачення і радіомовлення передала СБУ список з 35 російських працівників ЗМІ, яким повинні були заборонити в'їзд на термін від 3 до 5 років.

В опублікованому списку був також Борис Корчевников. "Компанію" йому склали такі одіозні особистості, як Іван Охлобистін, Дмитро Кисельов, Михайло Леонтьєв, Олексій Пушков, Сергій Доренко, Володимир Соловйов, Аркадій Мамонтов та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через те, що пропагандисту дозволили в'їхати в Україну, в мережі розгорівся скандал.

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