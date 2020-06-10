П'яний Єфремов влаштував скандал у барі перед ДТП

Російський актор Михайло Єфремов у день смертельної ДТП влаштував скандал у барі Ulysses, який розташований недалеко від місця трагедії.

Про це розповів очевидець подій, передає видання "Радіус". За словами чоловіка, спочатку артист приходив до закладу вдень. Він був уже "трохи напідпитку" і хотів придбати там спиртне. Однак Єфремову відмовили в обслуговуванні.

Михайло Єфремов iz.ru

Потім, як зазначив очевидець, артист повернувся до бару вже ввечері. Він приїхав на своїй машині і "продовжив скандалити". Там якраз перебував власник закладу, який виставив його за двері.

"Незважаючи на те, що паб довгий час терпів усі закидони Михайла Олеговича, в цей вечір все-таки сталася серйозна сварка. І Єфремова просто виставили за двері", – заявив чоловік.

Михайло Єфремов ГУ МВС у Москві/ТАСС

До речі, пізніше Telegram-канал опублікував відео, на якому зняли Єфремова біля бару Ulysses. На кадрах із вуличних камер видно, як артист під'їжджаючи до стоянки пабу, мало не наїхав на чотирьох людей. Однак перехожі лише провели поглядом п'яного водія і продовжили прогулянку.

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