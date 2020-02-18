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18 лютого • оновлено в 10:35
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"П'яна увесь час": скандальна Борисова різко висловилася про Волочкову

1.6т
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Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що у балерини Анастасії Волочкової алкогольна залежність.

Про це знаменитість розповіла в ефірі "Вечірнього шоу з Аллою Довлатовою" на "Русском радио".

Дана Борисова

Дана Борисова

vladtime.ru

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"Вона мене терпіти не може. Я вважаю, що у Насті алкогольна залежність. Її потрібно терміново рятувати і допомагати. У неї проблеми з алкоголем. Ви бачили, як вона на шоу ходить? Вона п'яна там увесь час. Її поведінка зараз дуже мою нагадує , яка була кілька років тому. Вона сидить вдома і майже нікуди не виходить", – каже Борисова.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

starhit.ru

Також Дана згадала про випадок, який стався на одному з шоу:

"У якийсь момент до мене підійшли організатори шоу і попросили піти. Причому заплатили гонорар. Я запитала, чому я повинна піти. Мені відповіли: "Там Анастасія Волочкова б'ється головою в сусідній гримерці". Волочкова сказала організаторам: "Або я, або вона". Я встала і пішла, бо розумніша".

Дана Борисова

Дана Борисова

clutch.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Волочкова публічно принизила Ксенію Собчак. Зокрема, балерина відреагувала на слова телеведучої, яка дорікнула їй в експлуатуванні шпагатів у соцмережах.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Анастасія Волочкова дана Борисова
Місце
Росія
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