"Путін – мій ворог!" Відома в Україні співачка відмовилася виступати в Росії

Грузинська співачка та екссуддя українського вокального шоу "Х-фактор" Ніно Катамадзе відмовилася від гастролей в Росії.

Таке рішення викликане масовими протестами в Грузії, пов'язаними із запрошенням російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Я завжди буду йти проти насильства і несправедливості... і я завжди говорила, що Росія – окупант. А Путін (президент Росії". – Ред.) – це ворог моєї країни, а значить, і мій ворог! " – заявила Катамадзе.

Вона вибачилася перед слухачами за свій виступ на фестивалі "Садиба Jazz" в Росії і сказала, що це було її останнім виступом на території цієї країни.

Ніно Катамадзе Facebook Nino Katamadze

"Хочу сказати тим молодим людям, які 10 днів збираються на службу Батьківщині: ніколи в моєму серці не було зради Батьківщині, ніколи я не співала російською, ніколи не брала участі в профінансованому урядом (Росії) концерті, не брала участі у жодному дні народження російського політика", – підкреслила Ніно Катамадзе.

Як писав OBOZREVATEL, 20 квітня член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

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