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17 січня • оновлено в 16:12
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Пунтус, яка випала з вікна, вперше розповіла правду про трагічну історію

4.2т
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Російська модель Ксенія Пунтус, яка випала з вікна квартири онука Микити Михалкова Андрія Бакова, вперше особисто прокоментувала інцидент.

Так, дівчина написала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому запевнила: те, що з нею трапилося — безглузда випадковість. Крім того, вона спростувала чутки про те, що вживала заборонені речовини та незрозумілі таблетки.

Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

Фото: instagram/k_ksusha

"Єдині правдиві слова від мого лиця з моменту цього інциденту. Спішу засмутити вас, письменники-фантасти, але заборонених речовин і незрозумілих таблеток в цій історії задіяно не було. Це було науково доведено, підтверджено лікарями тощо. Бо до першого я маю вкрай негативне ставлення, а спорт і смачну їжу люблю більше, ніж друге... Весь інцидентбезглузда випадковість, яка послужить величезним уроком на все життя", — поділилася Ксенія.

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Ксенія Пунтус

Ксенія Пунтус

Фото: instagram/k_ksusha

Також Пунтус зазначила: до того, що вона випала з вікна, онук Михалкова ніяк не причетний. За словами моделі, він чудова людина.

"Так само мови бути не може про будь-які протиправні дії на мою адресу. Андрій пречудовий хлопець, з яким ми гуляли по музеях, він дарував мені книги та погоджувався об 11 ранку дивитися кіно італійською мовою з російськими субтитрами", — підсумувала Ксенія.

Андрій Баків та Ксенія Пунтус

Андрій Баків та Ксенія Пунтус

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, який вигляд має онук Микити Михалкова Андрій Баків, з вікна квартири якого випала Ксенія Пунтус.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Микита Михалков
Місце
Росія
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