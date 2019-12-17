Пугачова відмовилася виступати на росТВ у новорічну ніч: що трапилося

Російська співачка Алла Пугачова відмовилася в цьому році виступати на "новорічних вогниках" на російському телебаченні.
Про таке рішення Примадонни повідомила її представниця Олена Чупракова в коментарі КП.
Алла Пугачова і Максим Галкін
lady.ru
Так, Чупракова заявила:
"Алла Борисівна не співатиме в "новорічних вогниках".
Також наголошується, що в цьому році Пугачова і без "новорічних вогників" брала участь у багатьох проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід фільму "Той самий концерт".
Алла Пугачова
Телепрограма
Примітно, що в 2017 році росіяни написали петицію, в якій розкритикували новорічний ефір за участю Примадонни. Глядачі вимагали, щоб керівництво Першого каналу урізноманітнило "новорічні вогники" новими артистами.
Алла Пугачова і Максим Галкін
cosmo.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми. Шанувальники заявили, що Примадонна виглядає, як дівчинка.
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