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17 грудня • оновлено в 08:15
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Пугачова відмовилася виступати на росТВ у новорічну ніч: що трапилося

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Російська співачка Алла Пугачова відмовилася в цьому році виступати на "новорічних вогниках" на російському телебаченні.

Про таке рішення Примадонни повідомила її представниця Олена Чупракова в коментарі КП.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

lady.ru

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Так, Чупракова заявила:

"Алла Борисівна не співатиме в "новорічних вогниках".

Також наголошується, що в цьому році Пугачова і без "новорічних вогників" брала участь у багатьох проектах – ювілейний концерт, телевізійні зйомки для Першого каналу, вихід фільму "Той самий концерт".

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Телепрограма

Примітно, що в 2017 році росіяни написали петицію, в якій розкритикували новорічний ефір за участю Примадонни. Глядачі вимагали, щоб керівництво Першого каналу урізноманітнило "новорічні вогники" новими артистами.

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми. Шанувальники заявили, що Примадонна виглядає, як дівчинка.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
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