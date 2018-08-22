Пугачова в пуховику виступила на підтанцьовках

Знаменита радянська і російська співачка, примадонна Алла Пугачова вийшла на сцену до своєї дочки Крістіни Орбакайте на підтанцьовку.

Це сталося на концерті в Юрмалі, де дочка легендарної артистки зібрала аншлаг. Відповідне відео опубліковано в Instagram, (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку).

Пугачова прихопила на сцену свого чоловіка Максима Галкіна. І під пісню "Весільна" сімейство завзято пустилося в танець, заохочуючи публіку.

Пугачова вбралася у модний пуховик кольору хакі, спортивну кепку і молодіжні джинси. Орбакайте не розгубилася, незважаючи на несподіванку такого вчинку. Примадонна російської естради подарувала їй букет квітів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова схвилювала шанувальників нездоровим виглядом.