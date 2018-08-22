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СпортLady

Пугачова в пуховику виступила на підтанцьовках

2.4тЧитати новину російською

Знаменита радянська і російська співачка, примадонна Алла Пугачова вийшла на сцену до своєї дочки Крістіни Орбакайте на підтанцьовку.

Це сталося на концерті в Юрмалі, де дочка легендарної артистки зібрала аншлаг. Відповідне відео опубліковано в Instagram, (щоб подивитися ролик, проскрольте сторінку).

Пугачова прихопила на сцену свого чоловіка Максима Галкіна. І під пісню "Весільна" сімейство завзято пустилося в танець, заохочуючи публіку.

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Пугачова вбралася у модний пуховик кольору хакі, спортивну кепку і молодіжні джинси. Орбакайте не розгубилася, незважаючи на несподіванку такого вчинку. Примадонна російської естради подарувала їй букет квітів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова схвилювала шанувальників нездоровим виглядом.

Особи
Алла ПугачоваКрістіна ОрбакайтеМаксим Галкін
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
Молодец бабка!
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