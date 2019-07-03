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Пугачова піде на допит? Скандал із витівкою примадонни отримав продовження

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Скандал із поїздкою пероном примадонни російської естради Алли Пугачової вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ.

За даними видання "КП", на артистку написав заяву адвокат Олександр Сергєєв, попросивши представників органів провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

На Пугачову написали заяву

На Пугачову написали заяву

Зокрема, заявник наполягає, щоб правоохоронці провели допит співачки "з метою встановлення осіб, які вчинили правопорушення". Також він вимагає притягти до дисциплінарної відповідальності поліцейських, які допустили правопорушення.

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За даними видання, Пугачова на своєму авто в'їхала на перон через спеціальні ворота, які ведуть до віп-вагону в кінці поїзда. Так, машина не повинна була перешкодити іншим пасажирам. Такою послугою зазвичай користуються політики і зірки.

Заява на Пугачову

Заява на Пугачову

Instagram / sergeev_protector

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію. Вони вирушили до Юрмали, де планували знімати елітний котедж у фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Саме поїздка на відпочинок наробила стільки шуму. Примадонна приїхала в Москві до вагону на авто, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який це допустив, звільнять. Однак пізніше в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Через те, що скандал широко поширився на просторах інтернету, у ситуацію втрутилися зірки російської естради. Зокрема, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандалиНовини Росії
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