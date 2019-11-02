Пугачова оскандалилася новою витівкою з авто: інцидент потрапив на відео

Примадонна російської естради Алла Пугачова приїхала 2 листопада до Білорусі, де повторила витівку із проїздом на автомобілі пероном.

Відповідне відео оприлюднено в Instagram-каналі користувача igorek_art69hl (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Традиційно до Білорусі Пугачова дісталася на поїзді, в особистому вагоні, а на вокзалі її зустрів персональний водій, який подав машину прямо на вокзал.

Пугачова прибули до Мінську на поїзді Кадр з відео

Подивитися на примадонну також прибули численні шанувальники й журналісти. Пугачову на пероні оточив натовп, фани вітали улюблену артистку в Мінську. Хтось навіть кричав, що співачці просили передати сало.

"Я, власне, сюди за цим і приїхала", – пожартувала примадонна і залізла в авто.

Пугачова поїхала на авто прямо з перону instagram / igorek_art69hl

Пугачову в Мінську зустрів водій на авто instagram / igorek_art69hl

Нагадаємо, що в Мінську відбудеться останній концерт Пугачової, квитки на який розкупили заздалегідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (що заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Пізніше конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу.

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