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2 листопада • оновлено в 14:52
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Пугачова оскандалилася новою витівкою з авто: інцидент потрапив на відео

5.3т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова приїхала 2 листопада до Білорусі, де повторила витівку із проїздом на автомобілі пероном.

Відповідне відео оприлюднено в Instagram-каналі користувача igorek_art69hl (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Традиційно до Білорусі Пугачова дісталася на поїзді, в особистому вагоні, а на вокзалі її зустрів персональний водій, який подав машину прямо на вокзал.

Пугачова прибули до Мінську на поїзді

Пугачова прибули до Мінську на поїзді

Кадр з відео

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Подивитися на примадонну також прибули численні шанувальники й журналісти. Пугачову на пероні оточив натовп, фани вітали улюблену артистку в Мінську. Хтось навіть кричав, що співачці просили передати сало.

"Я, власне, сюди за цим і приїхала", – пожартувала примадонна і залізла в авто.

Пугачова поїхала на авто прямо з перону

Пугачова поїхала на авто прямо з перону

instagram / igorek_art69hl

Пугачову в Мінську зустрів водій на авто

Пугачову в Мінську зустрів водій на авто

instagram / igorek_art69hl

Нагадаємо, що в Мінську відбудеться останній концерт Пугачової, квитки на який розкупили заздалегідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Алла Пугачова спровокувала скандал через те, що проїхалася на машині по перону Ризького вокзалу в Москві.

  • Примадонна під'їхала прямо до вагону на лімузині, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пугачову звинуватили в "панських замашках" і порівняли з Путіним.

  • Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який допустив поїздку по перону (що заборонено правилами), повинні звільнити. Однак в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

  • Скандал широко поширився на просторах інтернету, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

  • Пізніше конфлікт вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Білорусь Мінськ
Теги
шоу-бизнес концерт скандали видео
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