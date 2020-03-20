Прямі ефіри "Голосу країни" перенесли через коронавірус

Прямі ефіри шоу "Голос країни-10" перенесли у зв'язку з введенням карантину через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті 1+1.

"Голос країни-10" перенесли через коронавірус Instagram @goloskrainy_official

Так, як пише видання, для зменшення ризиків всі репетиції учасників з тренерами скасували або перевели в онлайн режим. А ось прямі ефіри, які були заплановані на 5, 12 і 19 квітня переносять на інші дати.

Однак, коли саме відбудуться прямі ефіри організатори повідомлять найближчим часом.

"Голос країни-10" перенесли через коронавірус Instagram @goloskrainy_official

Замість прямих ефірів продовжать етап "нокаути" – буде показано відразу чотири програми, які були відзняті заздалегідь, кожна з яких буде присвячена окремій команді.

"Голос країни-10" перенесли через коронавірус Instagram @goloskrainy_official

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що автори шоу "Голос країни-10" несподівано змінили правила. Так, стало відомо, що під час наступного етапу шоу - нокаутів - тренери знову матимуть право на крадіжку.

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