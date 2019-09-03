"Просто дно": Білик обізвала Кухар і отримала відповідь від балерини

Відома українська співачка Ірина Білик розкритикувала члена журі "Танці з зірками" Катерину Кухар через згадування її імені.

Таким чином вона відреагувала на своїй сторінці в Instagram на коментар балерини у другому випуску проекту щодо виступу Вікторії Булітко і колишнього чоловіка Дмитра Дікусара.

"Я із захопленням стежила за Булітко. І, нарешті, забула про Ірину Білик", – говорила Кухар, оцінюючи танець.

"Танці з зірками" - виступ Булітко і Дікусара instagram/bulitka

Білик цей коментар розлютив, у зв'язку із чим вона написала гнівний пост. Зокрема, співачка обізвала Кухар "балериною, яка погано говорить", а також хайпує за рахунок її імені.

"Хочу просто помітити, що, коли все, що залишається у центрального каналу, це балерини, які погано розмовляють, які втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати дані прикрі речі за допомогою мого імені – просто дно. Вам, як примі-балерині, в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних. І не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером в якій є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, якщо вже вам більше немає чим хайпувати, але давайте просто пригадаємо, хто є хто", – підкреслила вона.

Білик розкритикувала Кухар

Кухар не залишила без відповіді зауваження Білик. У Instagram вона написала, що віддала шану співачці, а не намагалася підняти рейтинг за її рахунок.

"Згадуючи Вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала Вам шану. Для мене Ви – незабутня співачка. І мені дуже шкода, що Ви цього не зрозуміли. В юності я з великим задоволенням переймалася Вашими піснями, з радістю спостерігала б і зараз Ваш музичний творчий шлях. Після Вашого звернення, (мені було незрозуміло, чому Ви не звернулися до мене особисто, хоча б через позначку), склалося враження, що цей текст написав хтось за Вас. Я впевнена, що Ви душевна і мудра жінка", – зазначила вона.

Більш того, Кухар запросила Білик до Національної Опери України на свій спектакль – "Жизель", сподіваючись, що це надихне її на нове музичне творіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску "Танці з зірками" з проекту вибула пара TAYANNA та Ігор Кузьменко. Співачка вже знайшла для себе новий проект на "1+1". Детальніше в нашому матеріалі.

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