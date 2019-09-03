"Просто дно": Білик обізвала Кухар і отримала відповідь від балерини

Відома українська співачка Ірина Білик розкритикувала члена журі "Танці з зірками" Катерину Кухар через згадування її імені.
Таким чином вона відреагувала на своїй сторінці в Instagram на коментар балерини у другому випуску проекту щодо виступу Вікторії Булітко і колишнього чоловіка Дмитра Дікусара.
"Я із захопленням стежила за Булітко. І, нарешті, забула про Ірину Білик", – говорила Кухар, оцінюючи танець.
"Танці з зірками" - виступ Булітко і Дікусара
instagram/bulitka
Білик цей коментар розлютив, у зв'язку із чим вона написала гнівний пост. Зокрема, співачка обізвала Кухар "балериною, яка погано говорить", а також хайпує за рахунок її імені.
"Хочу просто помітити, що, коли все, що залишається у центрального каналу, це балерини, які погано розмовляють, які втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати дані прикрі речі за допомогою мого імені – просто дно. Вам, як примі-балерині, в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, не принижуйте себе ненавистю до більш успішних. І не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером в якій є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, якщо вже вам більше немає чим хайпувати, але давайте просто пригадаємо, хто є хто", – підкреслила вона.
Білик розкритикувала Кухар
Кухар не залишила без відповіді зауваження Білик. У Instagram вона написала, що віддала шану співачці, а не намагалася підняти рейтинг за її рахунок.
"Згадуючи Вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала Вам шану. Для мене Ви – незабутня співачка. І мені дуже шкода, що Ви цього не зрозуміли. В юності я з великим задоволенням переймалася Вашими піснями, з радістю спостерігала б і зараз Ваш музичний творчий шлях. Після Вашого звернення, (мені було незрозуміло, чому Ви не звернулися до мене особисто, хоча б через позначку), склалося враження, що цей текст написав хтось за Вас. Я впевнена, що Ви душевна і мудра жінка", – зазначила вона.
Більш того, Кухар запросила Білик до Національної Опери України на свій спектакль – "Жизель", сподіваючись, що це надихне її на нове музичне творіння.
Як то я з вами говорила про self-made woman і забула одну головну річ: ділитися досвідом так само важливо, як і не опускатися до "літаючих табуреток" на сцені центральних каналів. Особливо, якщо з великого мистецтва ти йдеш в шоу-біз, подвійно коли тебе за це починають зневажати колеги і справа тут не в іншому голосе😉 Жінок, які викликають у професійній тусовці просто тонни ненависті дбайливо гріють у себе на грудях національні ЗМІ, тому що навіть зрада професії і професійна неспроможність - це рейтинг, а не те, що ці жінки могли б про себе подумати. Хочу просто помітити, що коли все, що залишається у центрального каналу це погано говорять балерини, що втратили визнання колег і любов публіки, компенсувати дані прикрі речі за допомогою мого імені просто дно. Вам, як примі-балерині в далекому минулому неодноразово натякала аудиторія багатьох артистів: не треба так, що не принижуйте себе ненавистю до більш успішним. І не ставте, будь ласка, в незручне становище прекрасну і харизматичну пару, партнером в якій є мій колишній чоловік. Мені не шкода свого імені, якщо вже вам більше нема на чому хайп, але давайте просто пригадаємо хто є хто 😉
Ірина, @bilyk_iryna Добрий вечір! Згадуючи Вас в такому рейтинговому шоу, я віддавала Вам шану. Для мене Ви незабутня співачка. І мені дуже шкода, що Ви цього не зрозуміли ... ⠀ В юності я з великим задоволенням переймалася Вашими піснями, з радістю спостерігала б і зараз Ваш музичний творчий шлях. ⠀ Після Вашого звернення, (мені було незрозуміло, чому Ви не звернулися до мене безпосередньо, хоча б через позначку), склалося враження, що цей текст написав хтось за Вас. ⠀ Я впевнена, що Ви душевна і мудра жінка. ⠀ Залишаючись у великому мистецтві, запрошую Вас в Національну Оперу України, на свій спектакль - "Жизель", сподіваюся, це надихне Вас на нове музичне творіння! ⠀ Всього самого доброго!
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску "Танці з зірками" з проекту вибула пара TAYANNA та Ігор Кузьменко. Співачка вже знайшла для себе новий проект на "1+1". Детальніше в нашому матеріалі.
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