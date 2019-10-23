Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Проект ніхто не залишав": у Добронравова заговорили про продовження серіалу "Свати"

1.1т Читати матеріал російською

Джерело з оточення актора Федора Добронравова, що грає одну з головних ролей в серіалі "Свати", розповів про ставлення артиста до продовження серіалу.

За його словами актор має намір продовжувати зніматися в "Сватів", пише "СтарХит".

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

uaportal.com

Новини
"Втомився бути вічно побитим собакою": з серіалу "Свати" пішов Мітяй

"Майбутнє серіалу буде таким же щасливим, як і минулі шість сезонів. Так говорить Федір Вікторович. Він залишається в шоу, на носі випуск продовження. Наскільки я знаю, акторський склад не зазнає сильних змін. Все інше надумано. Назва не зміниться. І проект ніхто не залишав", - розповів представник Добронравова.

Федір Добронравов

Федір Добронравов

Вокруг ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участю Федора Добронравова (в "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще в 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі для OBOZREVATEL директорка з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набрання законної сили рішення Окружного адміністративного суду.

  • Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel