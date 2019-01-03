''Про**ав кар'єру'': скандальна Лоліта ''наїхала'' на померлого Кріса Кельмі

Відома російська співачка Лоліта Мілявська поділилася спогадами про російського співака і композитора Кріса Кельмі, який помер 1 січня на 64 році життя.

Так, вона розповіла, що Кріс був одним із небагатьох геніїв на землі, яких вона знала, і який дивним чином "просрав" свою кар'єру. Відео Мілявська опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Знаєш, Кріс, я не знаю жодної людини з геніїв. Ти один з небагатьох на землі, хто так дивно просрав свою земну кар'єру. Ти міг набагато більше", — прокоментувала співачка.

Кріс Кельмі Фото: iz.ru

Також вона запропонувала вшанувати пам'ять Кельмі і заспівати його пісню "Замыкая круг".

"Давайте всі разом, хто в караоке і не в караоке просто заспіваємо пісню "Замыкая круг". Напевно, це буде найкращим, що ми можемо зробити для Кріса сьогодні. Прощавай, брате", — додала Мілявська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незадовго до смерті російський композитор і музикант Кріс Кельмі став героєм телевізійного ефіру на одному з телеканалів. На екрани він вийшов у квітні 2018 року — вже тоді глядачі дізналися про хворобливий стан автора хітів "Замыкая круг" и "Ночное рандеву".