Український шоумен Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно поправився, і це гарний знак.
Про це Притула розповів в інтерв'ю Українській правді.
Сергій Притула
prolviv.com
"Мені здається, що це був рік доволі важких випробувань як для Володимира Олександровича, так і для всієї країни під його керівництвом. Є одна позитивна річ, яку я в ньому помітив… Зеленський поправився", – говорить Притула.
Володимир Зеленський у 2020 році
president.gov.ua
Володимир Зеленський у 2018 році
24tv.ua
За словами шоумена, зміни в зовнішньому вигляді Зеленського – гарна ознака:
"Я дуже часто в розмовах казав, що коли я бачу державного чиновника, який перебуває в неймовірно класній фізичній формі, він мені видається підозрілим. Для того, щоб підтримувати свій організм у хорошому стані, це треба займатися ну разів чотири хоча б на тиждень, хоча б по півтори годинки. Коли я бачу людину, яка на високій державній посаді і ця людина така – ха (показує біцепси), я розумію, що час, який людина мала би використати на державні справи, вона витрачає на своє розкішне тіло. І мене це трошки бентежить. Тому той факт, що Зеленський поправився, мене не може не тішити, бо значить на спортзал він уже часу надто багато не має".
Володимир Зеленський у 2020 році
president.gov.ua
Володимир Зеленський до свого президенства
modern.az
Володимир Зеленський
Getty
Володимир Зеленський на зйомках фільму "Я, ти, він, вона" в 2018 році
lux.fm
Володимир Зеленський до свого президенства
Instagram @ kvartal95official
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська актриса Ірина Горбачова публічно підтримала президента України Володимира Зеленського і заявила, що бачить в ньому не артиста, а людину, яка "стала справжнім президентом відразу після інавгурації".
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