"Пришиє, якщо пахана не визнає": Галкін на людях висміяв Путіна і Жириновського

Російський комік і шоумен Максим Галкін жорстко висміяв президента РФ Володимира Путіна й одіозного політика Володимира Жириновського.

Так, у своєму виступі в Новосибірську він назвав Жириновського "графом Дракулою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Жириновський, він же взагалі, як граф Дракула. Його раз у п'ять років будять, він із труни встає, бачить нас, кричить. І ось на кого ця слина отруйна потрапила – ті 6% і йдуть за нього голосувати не приходячи до тями. А якщо ще вкусить когось дорогою, то і ці підтягнуться", – висміяв Жириновського Галкін.

Скріншот з відео

Він зазначив, що Жириновським керує Путін.

"Ось дивіться, вибори закінчилися і Жириновського не видно. Він уже в склепі сіллю присипаний лежить. А у Володимира Володимировича, царя нашого, золота педаль. Він на неї натисне і Жириновський у поганому настрої встає. А якщо у Жириновського дуже поганий настрій, то у Путіна в ядерній валізці осиковий кілок. Якщо пахана не визнає, він його і пришиє", – додав комік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін пожартував про смерть "короля" естради Філіпа Кіркорова. Відео дивіться тут.

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