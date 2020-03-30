Принц Чарльз видужав від коронавірусу

У Великобританії принц Чарльз, у якого раніше знайшли коронавірус COVID-19, поборов хворобу.

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Як повідомляє Reuters, він вилікувався і вийшов з режиму самоізоляції після консультації з лікарем.

Після режиму самоізоляції 71-річний спадкоємець британського престолу має намір знову проводити зустрічі. Крім цього медики рекомендували принцу займатися фізичними вправами.

Принц Чарльз поборов коронавірус

Також дружина Чарльза, герцогиня Корнуольська, у якої не знайшли хворобу, залишиться в самоізоляції до кінця цього тижня.

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що у принца Чарльза в Великобританії виявили коронавірус COVID-19.

При цьому хворий коронавірусом принц Чарльз недавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Уельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким він зустрічався раніше.

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