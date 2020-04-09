"Принижують і б'ють – не терпіть": зірка "Перших ластівок" розповіла про насильство в стосунках

Знаменита українська актриса Олеся Жураковська, яка зіграла в серіалі Нового каналу "Перші ластівки", розповіла про насильство в стосунках з коханою людиною.

Артистка дала кілька порад представникам молоді, які страждають від знущань

Молодим дівчатам, які зіткнулися зі схожою проблемою, Жураковська дала кілька порад.

"Аб'юз, нерівноправні стосунки були причиною розставання з моєю коханою людиною. Якщо, наприклад, хлопець знущається морально або навіть піднімає руку, розвертайтеся і йдіть. Він не гідний того, щоб ви перебували поруч. Людина, яка любить, не може тебе бити, принижувати, знищувати як особистість! Не треба витрачати свої сили, молодість, нерви. Краще не копатися в цих відносинах, не намагатися в чомусь розібратися. Просто піти", – згадує актриса.

Не тільки молоді дівчата страждають від насильства, адже і вони можуть бути аб'юзерами, а хлопці – жертвами.

"Ваше життя – самодостатняє. Те, що ви народилися і живете – вже саме по собі ціль, шлях і щастя. Тому в цьому сенсі потрібно бути трохи егоцентричним, думати про себе. Краще перетерпіти біль розставання, адже далі це обіцяє щасливе життя. Це я на власному прикладі кажу. Варто було перетерпіти, щоб далі жити радісно та щасливо", - додала Жураковська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший епізод серіалу наробив багато шуму в мережі. Творці додали в титри номер гарячої лінії "Ла Страда-Україна", куди можуть звернутися підлітки, які відчувають різного роду проблеми. У перший же день демонстрації експерти прийняли десятки дзвінків.

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