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15 вересня • оновлено в 09:55
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Примчали рідні: з'явилися тривожні звістки про стан Заворотнюк

1.2т Читати матеріал російською

Чоловік акторки, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов і її мати Валентина терміново прибули в лікарню, де її рятують, імовірно, від раку головного мозку.

Про це повідомляє "Пятый канал". Відзначається, що рідні приїхали до артистки ввечері в суботу, 14 вересня. Вони були дуже схвильовані.

За даними продюсера Андрія Разіна, зараз до Заворотнюк нікого не пускають, а медики побоюються робити які-небудь прогнози.

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"Ліки вже не допомагають": лікар озвучив нюанси стану Заворотнюк

До Заворотнюк у лікарню терміново прибули рідні

До Заворотнюк у лікарню терміново прибули рідні

replyua.net

Нагадаємо, акторка перебуває в одній із московських клінік, яка погодилася прийняти її після лікування в Польщі.

До Заворотнюк в лікарню примчала сім'я

До Заворотнюк в лікарню примчала сім'я

hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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