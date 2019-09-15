Примчали рідні: з'явилися тривожні звістки про стан Заворотнюк

Чоловік акторки, зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов і її мати Валентина терміново прибули в лікарню, де її рятують, імовірно, від раку головного мозку.
Про це повідомляє "Пятый канал". Відзначається, що рідні приїхали до артистки ввечері в суботу, 14 вересня. Вони були дуже схвильовані.
За даними продюсера Андрія Разіна, зараз до Заворотнюк нікого не пускають, а медики побоюються робити які-небудь прогнози.
До Заворотнюк у лікарню терміново прибули рідні
replyua.net
Нагадаємо, акторка перебуває в одній із московських клінік, яка погодилася прийняти її після лікування в Польщі.
До Заворотнюк в лікарню примчала сім'я
hochu.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд акторки і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї розвинувся частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що акторку могли відключити від інтенсивної терапії.
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