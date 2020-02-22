Прийомна донька українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), донька його колишньої дружини Ірини Горової Наталія вразила мережу пікантним фото.

Так, на ньому 20-річна дівчина позувала в мереживному прозорому бюстгальтері, засвітивши груди. Відповідний знімок Наталя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Наталя Горова Фото: instagram/natashka.gorovaya

"А може я рижик?" – запитала вона у підписників.

Наталя Горова засвітила груди Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова сексуально позує на камеру Фото: instagram/natashka.gorovaya

Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наталії Горової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Наталія Горова Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова в пікантній фотосесії Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/natashka.gorovaya

Спокуслива Наталія Горова Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова у відвертому купальнику Фото: instagram/natashka.gorovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа Наталя влаштувала пікантну фотосесію, позуючи перед камерами без білизни.

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