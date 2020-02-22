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22 лютого • оновлено в 02:55
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Прийомна донька Потапа показала груди в прозорій білизні: пікантне фото

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Прийомна донька українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), донька його колишньої дружини Ірини Горової Наталія вразила мережу пікантним фото.

Так, на ньому 20-річна дівчина позувала в мереживному прозорому бюстгальтері, засвітивши груди. Відповідний знімок Наталя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Наталя Горова

Наталя Горова

Фото: instagram/natashka.gorovaya

"А може я рижик?" – запитала вона у підписників.

Наталя Горова засвітила груди

Наталя Горова засвітила груди

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова сексуально позує на камеру

Наталя Горова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/natashka.gorovaya

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Повністю гола: українська телезірка показала пікантні фото з ліжка

Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Прийомна донька Потапа показала груди в прозорій білизні
Прийомна донька Потапа показала груди в прозорій білизні
Прийомна донька Потапа показала груди в прозорій білизні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наталії Горової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Наталія Горова

Спокуслива Наталія Горова

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова в пікантній фотосесії

Наталя Горова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова продемонструвала "п'яту точку"

Наталя Горова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Спокуслива Наталія Горова

Спокуслива Наталія Горова

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Наталя Горова у відвертому купальнику

Наталя Горова у відвертому купальнику

Фото: instagram/natashka.gorovaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа Наталя влаштувала пікантну фотосесію, позуючи перед камерами без білизни.

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Автор
Крістіна Долматова
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