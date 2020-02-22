Прийомна донька українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), донька його колишньої дружини Ірини Горової Наталія вразила мережу пікантним фото.
Так, на ньому 20-річна дівчина позувала в мереживному прозорому бюстгальтері, засвітивши груди. Відповідний знімок Наталя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Наталя Горова
Фото: instagram/natashka.gorovaya
"А може я рижик?" – запитала вона у підписників.
Наталя Горова засвітила груди
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталя Горова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Зазначимо, що підписники дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наталії Горової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Наталія Горова
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталя Горова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталя Горова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Спокуслива Наталія Горова
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Наталя Горова у відвертому купальнику
Фото: instagram/natashka.gorovaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа Наталя влаштувала пікантну фотосесію, позуючи перед камерами без білизни.
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