Молився про Заворотнюк? Стало відомо про таємний похід Чернишова до храму на Водохреще

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, Петро Чернишов і її дочка Анна з'явилися в храмі селища Крекшино, де вони проживають.

Про це в коментарі КП розповів свідок подій.

Анастасія Заворотнюк Уніан

Так, за словами джерела, на ранковій службі Чернишова та Анни Заворотнюк не було, вони приїхали після служби.

"На ранковій службі – дуже багатолюдній – їх не було, але в храмі до вечора розливають освячену воду. Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їхнього будинку пішки йти 10 хвилин. Мабуть, не хотіли привертати увагу і відповідати на питання про здоров'я Насті. Лише одного разу близькі сказали, що сподіваються тільки на диво, і в подробиці вже не вдавалися. Мабуть, свята вода – одне з таких чудес, адже люди вірять в її цілющі властивості. Довго в храмі вони не затримувалися, набрали і відразу поїхали . Будемо сподіватися, що Насті стане краще – від води чи від підтримки близьких, адже вони приклад мужності для багатьох сімей, які зіткнулися з цією бідою".

Храм в селищі Крекшино КП

Також джерело відзначило, що повідомлення, які днями з'явилися в багатьох росЗМІ про те, що Анастасію та Петра бачили на відпочинку в Таїланді, – неправда.

"Не знаю, хто це придумав, але для людей, які знають про ситуацію, подібне навіть уявити неможливо. На жаль, їм зараз точно не до відпустки. І вже звичайно, не варті обговорень чутки про те, що хвороба вигадана заради піару. Це не Фріске, показувати Настю публіці, як Жанну, і робити зізнання на всю країну ніхто не буде. Її близькі заняли більш гідну позицію – мовчати, щоб від них рано чи пізно всі відчепилися", – цитує видання джерело.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Вокруг ТВ

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