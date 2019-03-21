Приховала мільйони: з'ясувалася хитрість Степаненко під час розлучення з Петросяном

Російська гумористка Олена Степаненко, яка нещодавно розлучилася з коміком Євгенієм Петросяном, приховала від суду банківські рахунки, на яких зберігається понад 400 тисяч доларів.

Так, замість того, щоб під час шлюборозлучного процесу надати ці заощадження, як спільно нажите майно, Степаненко не згадала про них, пише Telegram-канал Mash.

НТВ

"Хамовнічеський суд, який займається розлученням, взявся перевіряти майно Степаненко. І тут Олена довела, що ще здатна здивувати чоловіка: у неї знайшли десятки рахунків у російських банках. Усього на них лежало 340 тисяч доларів, 2,2 мільйона рублів і ще 2500 євро дріб'язку", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада, суд офіційно оформив розлучення гумориста Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливої коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки. А 15 січня вони вирушили до Барселони, хоча спільних знімків не показували.

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