Приходько прокоментувала "втечу" Вакарчука з Ради

Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько висловилася про рішення лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука скласти депутатський мандат.

Так, на особистій сторінці в Facebook артистка заявила, що "через таких, як Вакарчук, українці абсолютно не довіряють представникам культури в парламенті".

Приходько прокоментувала рішення Вакарчука Колаж

При цьому Приходько згадала також колишніх представників студії "Квартал 95" у Верховній Раді і президента України Володимира Зеленського.

"Ось через таких як Вакарчук, Зеленський і "95 Квартал" при владі, довіри до представників культури в парламенті в майбутньому – нуль. Але! У вас залишилася я!" – висловилася співачка.

Facebook Анастасії Приходько

Нагадаємо, про рішення скласти мандат народного депутата України лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук повідомив 11 червня. Політик оголосив про це на брифінгу в Маріїнському парку.

За словами Вакарчука, він не припиняє політичну діяльність, а також зберігає членство в "Голосі".

Нардеп пояснив своє рішення тим, що за останні місяці в партії "Голос" змінилися стиль і підходи, і вона перестала асоціюватися з одним лідером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

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