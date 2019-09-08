Приходько повінчалася зі своїм чоловіком: яскраві фото нареченої

Українська співачка і громадська діячка Анастасія Приходько повінчалася зі своїм другим чоловіком на ім'я Олександр. Це трапилося через шість років їх шлюбу.

Яскравими фото з церемонії Приходько поділилася на своїй сторінці у Facebook. На них можна побачити щасливу наречену у шлюбній сукні та фаті в компанії чоловіка.

"Ми це зробили!" – підписала кадри 32-річна зірка.

Вінчання Анастасії Приходько Facebook Анастасії Приходько

Вінчання Анастасії Приходько Facebook Анастасії Приходько

Вінчання Анастасії Приходько Facebook Анастасії Приходько

Новини Напівголий чоловік напав на Анастасію Приходько під час концерту

Заступник голови постійної комісії з питань транспорту Київської міськради Ігор Галайчук був присутній на вінчанні артистки. Він також опублікував у хроніці Приходько знімки з церкви.

Вінчання Анастасії Приходько facebook.com/galaychuk2016

Вінчання Анастасії Приходько facebook.com/galaychuk2016

Вінчання Анастасії Приходько Facebook Анастасії Приходько

Вінчання Анастасії Приходько facebook.com/galaychuk2016

Крім того, фото і відео з визначної події поділилася в Instagram-stories візажист Вікторія Бачинська.

Вінчання Анастасії Приходько instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Вінчання Анастасії Приходько instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Вінчання Анастасії Приходько instagram.com/bachinskaya_victoria_mua

Відзначимо, Анастасія Приходько була в цивільному шлюбі з абхазьким бізнесменом Нуріком Кухілавою. 4 квітня 2010 року в них народилася дочка Нанна. У 2012 подружжя обвінчалося у турецькій Анталії. Однак коханий зірки не бажав ділити дружину з її роботою та шоу-бізнесом. У 2013 пара розійшлася, і в цьому ж році Приходько вийшла заміж за свого теперішнього чоловіка і однокласника Олександра, який був її першою любов'ю. У 2015 році у них народився син Гордій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько зробила зворушливе тату. Ключовим його елементом стали улюблені квіти її дідуся.

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