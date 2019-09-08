Приходько повінчалася зі своїм чоловіком: яскраві фото нареченої

Українська співачка і громадська діячка Анастасія Приходько повінчалася зі своїм другим чоловіком на ім'я Олександр. Це трапилося через шість років їх шлюбу.
Яскравими фото з церемонії Приходько поділилася на своїй сторінці у Facebook. На них можна побачити щасливу наречену у шлюбній сукні та фаті в компанії чоловіка.
"Ми це зробили!" – підписала кадри 32-річна зірка.
Вінчання Анастасії Приходько
Facebook Анастасії Приходько
Вінчання Анастасії Приходько
Facebook Анастасії Приходько
Вінчання Анастасії Приходько
Facebook Анастасії Приходько
Заступник голови постійної комісії з питань транспорту Київської міськради Ігор Галайчук був присутній на вінчанні артистки. Він також опублікував у хроніці Приходько знімки з церкви.
Вінчання Анастасії Приходько
facebook.com/galaychuk2016
Вінчання Анастасії Приходько
facebook.com/galaychuk2016
Вінчання Анастасії Приходько
Facebook Анастасії Приходько
Вінчання Анастасії Приходько
facebook.com/galaychuk2016
Крім того, фото і відео з визначної події поділилася в Instagram-stories візажист Вікторія Бачинська.
Вінчання Анастасії Приходько
instagram.com/bachinskaya_victoria_mua
Вінчання Анастасії Приходько
instagram.com/bachinskaya_victoria_mua
Вінчання Анастасії Приходько
instagram.com/bachinskaya_victoria_mua
Відзначимо, Анастасія Приходько була в цивільному шлюбі з абхазьким бізнесменом Нуріком Кухілавою. 4 квітня 2010 року в них народилася дочка Нанна. У 2012 подружжя обвінчалося у турецькій Анталії. Однак коханий зірки не бажав ділити дружину з її роботою та шоу-бізнесом. У 2013 пара розійшлася, і в цьому ж році Приходько вийшла заміж за свого теперішнього чоловіка і однокласника Олександра, який був її першою любов'ю. У 2015 році у них народився син Гордій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько зробила зворушливе тату. Ключовим його елементом стали улюблені квіти її дідуся.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!