"Позорище!" Лобода обурила вульгарними знімками

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала підписників новими пікантними знімками.

Зокрема, артистка опублікувала в своєму Instagram фото з концерту, де танцювала у відвертих костюмах.

"Bang, bang, bang (постріл)", — лаконічно підписала свою публікацію Світлана.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficia

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Зазначимо, що користувачі бурхливо відреагували на нові фото Лободи. Вони обурилися її вульгарним і невдалим вбранням.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Щось занадто пафосна стала. Перебір", "Мене аж бомбить. Одяглася, як ш**ха, та ще й вся блищить", "Занадто вульгарно", "Який несмак. Ці паєтки — жах", "Позорище, дратуєш", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися чутки про абсурдні примхи та істерики Лободи, яку запідозрили в зоряній хворобі.

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