''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей

Відома російська балерина Анастасія Волочкова неприємно здивувала шанувальників танцем у пансіонаті для літніх людей, куди здала свого батька-інваліда.

Балерина опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Імпровізований виступ Волочкова влаштувала для персоналу установи.

На відео зірка танцює під баян, тоді як їй із захопленням аплодують співробітники пансіонату.

"Влаштовуючи тата в пансіонат... у Пітері, я хвилювалася. А мене зустріли з піснями і баяном. Але ж мій тато грав на баяні приголомшливо, коли був здоровий до інсульту... До сліз такі моменти... Спасибі директорам, лікарям, кухарям, доглядальницям... за таке добро до мого батька", - підписала ролик зірка.

Однак шанувальникам артистки вкрай не сподобалася така її поведінка. Волочкову засудили за те, що здала батька в спеціальну установу, а не залишила жити у себе, та ще й станцювала "на радощах".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анастасію Волочкову різко розкритикували через її танок.