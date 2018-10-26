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''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей

4.4тЧитати матеріал російською

Відома російська балерина Анастасія Волочкова неприємно здивувала шанувальників танцем у пансіонаті для літніх людей, куди здала свого батька-інваліда.

Балерина опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Імпровізований виступ Волочкова влаштувала для персоналу установи.

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На відео зірка танцює під баян, тоді як їй із захопленням аплодують співробітники пансіонату.

"Влаштовуючи тата в пансіонат... у Пітері, я хвилювалася. А мене зустріли з піснями і баяном. Але ж мій тато грав на баяні приголомшливо, коли був здоровий до інсульту... До сліз такі моменти... Спасибі директорам, лікарям, кухарям, доглядальницям... за таке добро до мого батька", - підписала ролик зірка.

Однак шанувальникам артистки вкрай не сподобалася така її поведінка. Волочкову засудили за те, що здала батька в спеціальну установу, а не залишила жити у себе, та ще й станцювала "на радощах".

''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей

''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей

''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей
''Позбавилася батька і танцює на радощах'': Волочкову зацькували за танок у будинку для літніх людей

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анастасію Волочкову різко розкритикували через її танок.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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