"Поясню раз і назавжди": Бочкарьова після скандалу з кокаїном залишила гнівне послання

Актриса й зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вийшла на зв'язок і розповіла про наболіле.

Вона на своїй сторінці в Instagram розставила всі крапки над "і" щодо власної школи-студії, про яку в ЗМІ писали, ніби зірка "позбулася бізнесу".

"Я готова розвіяти перший міф та розповісти про момент, який мене турбує найбільше – про мою власну школу-студію. Так, на жаль чи на щастя нам дійсно довелося переїхати. Це була не наша воля. Але це зовсім не означає, що ми закрилися, що у мене, за словами деяких винахідників із бурхливою фантазією, відібрали "бізнес" і я знову сиджу ховаюся десь у сибірській норі", – обурилася вона.

Бочкарьова розповіла про власну студії instagram / natalia_bochkareva_official

Бочкарьова зазначила, що зараз у неї все добре. Актриса ходить щодня на роботу і займається з дітьми.

"Сьогодні хочу раз і назавжди пояснити те, що відбувається! Моя школа – це не бізнес. Це соціальний проект, який спрямований, перш за все, на допомогу діткам з малозабезпечених і неповних сімей, а також дітям з інвалідністю", – підкреслила вона.

Бочкарьова прояснила ситуацію зі студією instagram / natalia_bochkareva_official

За словами зірки, їй гірко і прикро, що мрія, до якої вона так довго йшла, перетворилася на осередок пліток. Бочкарьова додала, що саме з цієї причини не дає коментарів.

"По-третє, коли я перестала щось коментувати і вважала за краще піти в тінь, я переживала навіть не про свою репутацію! Я переживала про дітей, які мені повірили й довірилися, які навчаються в нашій школі та без яких я реально вже не уявляю своє життя! Я берегла не кар'єру, я боролася за своє дітище, яке, повторюю, абсолютно не комерційно-бізнесова історія, а, перш за все, установа, що допомагає навчитися талановитим дітлахам, а також тим, хто не має можливості платити. Вибачте за емоції. Для мене цей момент просто дуже важливий", – підсумувала вона.

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