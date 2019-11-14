"Поясню раз і назавжди": Бочкарьова після скандалу з кокаїном залишила гнівне послання

Актриса й зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова після гучного скандалу з кокаїном в трусах вийшла на зв'язок і розповіла про наболіле.
Вона на своїй сторінці в Instagram розставила всі крапки над "і" щодо власної школи-студії, про яку в ЗМІ писали, ніби зірка "позбулася бізнесу".
"Я готова розвіяти перший міф та розповісти про момент, який мене турбує найбільше – про мою власну школу-студію. Так, на жаль чи на щастя нам дійсно довелося переїхати. Це була не наша воля. Але це зовсім не означає, що ми закрилися, що у мене, за словами деяких винахідників із бурхливою фантазією, відібрали "бізнес" і я знову сиджу ховаюся десь у сибірській норі", – обурилася вона.
Бочкарьова розповіла про власну студії
instagram / natalia_bochkareva_official
Бочкарьова зазначила, що зараз у неї все добре. Актриса ходить щодня на роботу і займається з дітьми.
"Сьогодні хочу раз і назавжди пояснити те, що відбувається! Моя школа – це не бізнес. Це соціальний проект, який спрямований, перш за все, на допомогу діткам з малозабезпечених і неповних сімей, а також дітям з інвалідністю", – підкреслила вона.
Бочкарьова прояснила ситуацію зі студією
instagram / natalia_bochkareva_official
За словами зірки, їй гірко і прикро, що мрія, до якої вона так довго йшла, перетворилася на осередок пліток. Бочкарьова додала, що саме з цієї причини не дає коментарів.
"По-третє, коли я перестала щось коментувати і вважала за краще піти в тінь, я переживала навіть не про свою репутацію! Я переживала про дітей, які мені повірили й довірилися, які навчаються в нашій школі та без яких я реально вже не уявляю своє життя! Я берегла не кар'єру, я боролася за своє дітище, яке, повторюю, абсолютно не комерційно-бізнесова історія, а, перш за все, установа, що допомагає навчитися талановитим дітлахам, а також тим, хто не має можливості платити. Вибачте за емоції. Для мене цей момент просто дуже важливий", – підсумувала вона.
Друзі, знаю, багато хто з вас все ще чекають від мене якусь інформацію, пов'язану з тією неприємною історією. Саме тому, я готова розвіяти перший міф і розповісти про момент, який мене турбує найбільше - про мою власну школі-студії. • Так, на жаль чи на щастя нам дійсно довелося переїхати в інше місце. Не по своїй волі. Але це зовсім не означає, що ми закрилися, що у мене, за словами деяких винахідників з бурхливою фантазією, відібрали "бізнес" і я знову сиджу ховаюся десь у сибірській норе🤦🏻♀️ У мене все добре, я щодня ходжу на улюблену роботу, де бачу посмішки щасливих дітей і, повірте, цього достатньо, щоб замість депресій отримувати гормон радості, позитиву і бажання ростити нові таланти! • Сьогодні хочу раз і назавжди внести ясність в те, що відбувається! ✅Во-перше, моя школа - це НЕ бізнес, як писали в ЗМІ з натяком на те, що у мене його відібрали. Це спочатку соціальний проект, який спрямований, перш за все, на допомогу діткам з малозабезпечених і неповних сімей, а також дітей з інвалідністю в розвитку свого творчого потенціалу на основі безкоштовного навчання в нашій школі. ✅Во-друге, не хотіла бути слабкою, але мені дуже гірко і прикро, що мрія, до якої я так довго йшла, перетворилася на осередок пліток. Саме з цієї причини я мовчу. Що б там не вигадували, я своїх учнів буду оберігати, як справжня мати! І лізти в світ, де живуть діти, зі своїм самоваром нікому не дозволю !!! ✅І, нарешті, по-третє, коли я перестала що-небудь коментувати і вважала за краще піти в тінь, в цей момент, переживала навіть не про свою репутацію! Я переживала про дітей, які мені повірили і довірилися, які навчаються в нашій школі і без яких я реально вже не уявляю своє життя! Я берегла НЕ кар'єру, я боролася за своє дітище, яке, повторюю в сотий раз, абсолютно не комерційно-бізнесова історія, а, перш за все, установа, що допомагає навчитися талановитим дітлахам, а також тим, хто, з певних причин, не має можливості платити. • Вибачте, за емоції. Для мене цей момент просто дуже важливий. Спасибі всім небайдужим за підтримку! 🙏🏼 А я побігла вести свої урокі😉 Люблю вас! ♥ ️ # натальябочкарева # мояправда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про затримання російської артистки Наталії Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас у пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела з дітьми.
Незабаром спливло відео затримання поліцією актриси з наркотиками, а також дивний ролик біля під'їзду. На першому ролику вона каже, що кокаїн ховає у трусах. Пізніше також стало відомо, що вона має понад 67 штрафів за різні порушення ПДР.
Пізніше з'явилося ще одне відео, на якому зафіксували, як Бочкарьова відмовляється від медичного огляду.
4 жовтня з'явилася інформація, що на ґрунті галасу навколо персони Бочкарьової у неї паралізувало частину обличчя. Пізніше сусідка актриси написала, що не бачила її вже тиждень, зате помітила машину швидкої допомоги біля будинку.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!