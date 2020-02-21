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21 лютого • оновлено в 11:47
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Повністю гола: українська телезірка показала пікантні фото з ліжка

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Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.

Так, на ньому зірка позувала повністю голою, продемонструвавши спокусливу "п'яту точку" Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Валерія Крук

Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

"Щоб мати красиву п'яту точку в моєму віці, я не маю права на те, щоб просто валятися в ліжку. Тому я ходжу в зал! І так, я буду присідати до тих пір, поки мої сідничні не почнуть горіти", – написала Крук.

Валерія Крук повністю гола

Валерія Крук повністю гола

Фото: instagram/valeriyakruk

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

Крук вразила мережу пікантним фото в ліжку
Крук вразила мережу пікантним фото в ліжку
Крук вразила мережу пікантним фото в ліжку
Крук вразила мережу пікантним фото в ліжку

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Валерія Крук засвітила пишні груди

Валерія Крук засвітила пишні груди

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Валерія Крук сексуально позує на камеру

Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук в пікантній фотосесії

Валерія Крук в пікантній фотосесії

Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук

Спокуслива Валерія Крук

Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук порадувала шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
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