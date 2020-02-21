Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.
Так, на ньому зірка позувала повністю голою, продемонструвавши спокусливу "п'яту точку" Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
"Щоб мати красиву п'яту точку в моєму віці, я не маю права на те, щоб просто валятися в ліжку. Тому я ходжу в зал! І так, я буду присідати до тих пір, поки мої сідничні не почнуть горіти", – написала Крук.
Валерія Крук повністю гола
Фото: instagram/valeriyakruk
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Валерія Крук засвітила пишні груди
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук сексуально позує на камеру
Фото: instagram/valeriyakruk
Валерія Крук в пікантній фотосесії
Фото: instagram/valeriyakruk
Спокуслива Валерія Крук
Фото: instagram/valeriyakruk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук порадувала шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.
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