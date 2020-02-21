Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) вразила шанувальників пікантним фото в ліжку.

Так, на ньому зірка позувала повністю голою, продемонструвавши спокусливу "п'яту точку" Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

"Щоб мати красиву п'яту точку в моєму віці, я не маю права на те, щоб просто валятися в ліжку. Тому я ходжу в зал! І так, я буду присідати до тих пір, поки мої сідничні не почнуть горіти", – написала Крук.

Валерія Крук повністю гола Фото: instagram/valeriyakruk

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали Валерію компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Валерії Крук, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Валерія Крук засвітила пишні груди Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук сексуально позує на камеру Фото: instagram/valeriyakruk

Валерія Крук в пікантній фотосесії Фото: instagram/valeriyakruk

Спокуслива Валерія Крук Фото: instagram/valeriyakruk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук порадувала шанувальників знімком, на якому видно її розкішні груди.

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