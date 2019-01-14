''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек

У понеділок, 14 січня, російський репер Єгор Крід презентував новий трек "Крутой". Композицію одразу ж розкритикували у мережі.

Трек з'явився на офіційному YouTube-каналі лейбла Black Star. В ньому артист порівняв себе з композитором Ігорем Крутим: "Я крутой, как Игорь Крутой", — повторює Крід протягом всієї композиції (трек слухайте нижче).

Також співак провів паралель з артистом і зазначив, що вони обидва люблять музику і працювали з реп-виконавцем і продюсером Тіматі.

Єгор Крід Фото: instagram/egorkreed

Фото: instagram/egorkreed

Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували трек Кріда, зазначивши, що його неможливо слухати.

"Лайно", "Це слухати як нормальну пісню неможливо", "Фігня повна", "Маячня. Все на один мотив", "Деградуєш, не здається?", "Що за тупа пісня", "Повна дурня", "Що за х*ня? Можна нормальні треки?", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Єгор Крід оскандалився в Абу-Дабі (ОАЕ), зірвавши два виходи на сцену за один вечір.

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