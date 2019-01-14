МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек

1.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 14 січня, російський репер Єгор Крід презентував новий трек "Крутой". Композицію одразу ж розкритикували у мережі.

Трек з'явився на офіційному YouTube-каналі лейбла Black Star. В ньому артист порівняв себе з композитором Ігорем Крутим: "Я крутой, как Игорь Крутой", — повторює Крід протягом всієї композиції (трек слухайте нижче).

Також співак провів паралель з артистом і зазначив, що вони обидва люблять музику і працювали з реп-виконавцем і продюсером Тіматі.

''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек

Єгор Крід

Фото: instagram/egorkreed

''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек

Фото: instagram/egorkreed

Новини
''Це якесь дно'': у мережі розкритикували новий кліп Тіматі

Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували трек Кріда, зазначивши, що його неможливо слухати.

"Лайно", "Це слухати як нормальну пісню неможливо", "Фігня повна", "Маячня. Все на один мотив", "Деградуєш, не здається?", "Що за тупа пісня", "Повна дурня", "Що за х*ня? Можна нормальні треки?", — написали люди.

''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек
''Повна дурня'': Єгора Кріда розгромили у мережі за новий трек

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський репер Єгор Крід оскандалився в Абу-Дабі (ОАЕ), зірвавши два виходи на сцену за один вечір.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Єгор Крід
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги