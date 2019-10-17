"Потрібен ще час": Повалій закінчила суперечки навколо концерту в Києві новим треком

Українська співачка Таїсія Повалій представила новий трек і розповіла, коли в Києві відбудеться її ювілейний концерт, через який розгорівся скандал (щоб прослухати, прокрутіть новину в самий низ).
Про це вона написала у себе в Instagram. За словами Повалій, їй дуже хотілося вірити в диво, але в підсумку плани по київському концерту довелося змінити.
"Рідні мої! Артиста визначає слухач і глядач. Я бачу, відчуваю вашу потужну підтримку! Я хочу сказати вам ДЯКУЮ! За те, що не байдужі, що завжди поруч і, завдяки цьому, я йду далі і тільки вперед! Я відчуваю кожен день вашу любов, теплоту і турботу! це так важливо для мене. Саме це вселило в мене віру і щодня додає сил!", - написала співачка.
Таїсія Повалій
Інстаграм @tpovaliyofficial
Втім, від планів по проведенню концерту вона не відмовляється, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.
"Ювілейний концерт цього року не відбудеться. Це, з одного боку, мене засмучує, а з іншого - я розумію, що потрібен ще час, а це тільки означає, що мені знову доведеться не старіти! Я для вас готую багато всього цікавого і найближчим часом про це обов'язково розповім. До зустрічі трішечки пізніше!", - додала співачка.
концерт Повалій
Інстаграм @tpovaliyofficial
В кінці вона додала, що презентує своїм слухачам новий трек. "І мій подарунок вам, мої дорогі - прем'єра пісні !!!", - написала Повалій.
Дорогие мои! Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! ⠀ Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд! ⠀ Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил! ⠀ Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть!😋😂 ⠀ Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу❤️ ⠀ До встречи немножечко позже!😘 ⠀ PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!! ⠀ Ссылка в шапке профиля) ☝️ #таисияповалий #1000лет #алексеймалахов
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю.
У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерті і не є його організатором, а реклама і реалізація квитків – провокація з метою дискредитації установи.
Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і буде судитися з усіма, хто бреше. Також вона пояснила, що ніколи б не вклалася в рекламу заходу, якби вже не був підписаний договір про його проведення.
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