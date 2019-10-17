"Потрібен ще час": Повалій закінчила суперечки навколо концерту в Києві новим треком

Українська співачка Таїсія Повалій представила новий трек і розповіла, коли в Києві відбудеться її ювілейний концерт, через який розгорівся скандал (щоб прослухати, прокрутіть новину в самий низ).

Про це вона написала у себе в Instagram. За словами Повалій, їй дуже хотілося вірити в диво, але в підсумку плани по київському концерту довелося змінити.

"Рідні мої! Артиста визначає слухач і глядач. Я бачу, відчуваю вашу потужну підтримку! Я хочу сказати вам ДЯКУЮ! За те, що не байдужі, що завжди поруч і, завдяки цьому, я йду далі і тільки вперед! Я відчуваю кожен день вашу любов, теплоту і турботу! це так важливо для мене. Саме це вселило в мене віру і щодня додає сил!", - написала співачка.

Таїсія Повалій Інстаграм @tpovaliyofficial

Втім, від планів по проведенню концерту вона не відмовляється, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

"Ювілейний концерт цього року не відбудеться. Це, з одного боку, мене засмучує, а з іншого - я розумію, що потрібен ще час, а це тільки означає, що мені знову доведеться не старіти! Я для вас готую багато всього цікавого і найближчим часом про це обов'язково розповім. До зустрічі трішечки пізніше!", - додала співачка.

концерт Повалій Інстаграм @tpovaliyofficial

В кінці вона додала, що презентує своїм слухачам новий трек. "І мій подарунок вам, мої дорогі - прем'єра пісні !!!", - написала Повалій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть в Києві концерт, присвячений її 55-річчю.

У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерті і не є його організатором, а реклама і реалізація квитків – провокація з метою дискредитації установи.

Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і буде судитися з усіма, хто бреше. Також вона пояснила, що ніколи б не вклалася в рекламу заходу, якби вже не був підписаний договір про його проведення.

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