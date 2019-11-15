"Постійно нудота, пронос": Тодоренко розповіла про пристріт

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, заявила про пристріт.

Як передає Telegram-канал "Тільки нікому", зірка поскаржилася на погане самопочуття. Неприємний стан Тодоренко пов'язує з пристрітом.

Регіна Тодоренко кадр з відео

Тепер Регіна знаходиться в пошуках ворожки, яка допомогла б їй зняти пристріт.

"Якось себе не дуже добре відчуваю останнім часом ... Якісь колапси в житті відбуваються. І всередині наче щось крутить ... Постійно нудота і пронос. Є відчуття, що могли наврочити. Може, у вас є контакти хорошої ворожки , до якої можна піти, або викачати яйцем?", - звернулася до фанатів зірка.

Регіна Тодоренко кадр з відео

Регіна Тодоренко Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що під час знайомства її майбутній чоловік Влад Топалов справив на неї негативне враження.

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