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15 листопада • оновлено в 11:35
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"Постійно нудота, пронос": Тодоренко розповіла про пристріт

1.3т
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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, заявила про пристріт.

Як передає Telegram-канал "Тільки нікому", зірка поскаржилася на погане самопочуття. Неприємний стан Тодоренко пов'язує з пристрітом.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

кадр з відео

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Тепер Регіна знаходиться в пошуках ворожки, яка допомогла б їй зняти пристріт.

"Якось себе не дуже добре відчуваю останнім часом ... Якісь колапси в житті відбуваються. І всередині наче щось крутить ... Постійно нудота і пронос. Є відчуття, що могли наврочити. Може, у вас є контакти хорошої ворожки , до якої можна піти, або викачати яйцем?", - звернулася до фанатів зірка.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

кадр з відео

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що під час знайомства її майбутній чоловік Влад Топалов справив на неї негативне враження.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
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