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22 жовтня • оновлено в 16:19
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"Посаджу, с*ка, всіх!" Приходько зробила відверту заяву

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Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що це буде її третя вища.

"Вирішила вступати в НАПУ. Стану прокурором і посаджу, сука, всіх під три чорти. У нас не мужики при владі, а гурток рукоблудів", - написала співачка.

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Анастасія Приходько

Анастасія Приходько

Facebook Приходько

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Приходько балотувалася в народні депутати України від партії "Батьківщина" по мажоритарному округу №11 у Вінниці, але не пройшла в парламент. 16 вересня вона заявила, що зав'язує з політикою.

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Особа
Анастасія Приходько
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
про кружок она метко)) одного упоротого недавно даже в раде засняли))
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