Популярний російський актор із "Миротворця" написав листа "президенту Зеленському"

Російський актор, письменник і драматург Євген Гришковець, який числиться в списках "Миротворця", звернувся з листом до кандидата в президенти України Володимира Зеленського з проханням скасувати заборону на в'їзд російським зіркам у разі перемоги на виборах.

Гришковець написав про це в блозі на "Ехо Москви". За словами актора, Зеленський приснився йому: у сні він був уже президентом України, а Гришковець звернувся до нього з посланням.

Публікуємо текст листа повністю, зі збереженням орфографії та стилю автора.

"Президенту України Володимиру Зеленському від російського письменника і актора Євгена Гришковця.

Шановний пане президенте!

Звертаюся до Вас виключно від власного імені та за особистої ініціативи. Прошу до мого прохання поставитися з увагою і запевняю Вас в повній повазі і пошані до вашої посади і займаного посту.

Від щирого серця прошу Вас в найближчому часі скасувати заборону на в'їзд в Україну російським діячам науки, мистецтва і культури, список яких представлений на українському сайті "Миротворець". Я не звертався з цим проханням до попереднього президента України, оскільки саме за нього список низки російських вчених, музикантів, письменників, режисерів і артистів з'явився, регулярно доповнювався і заборона на в'їзд осіб, внесених у цей список, була прийнята на державному рівні. Бачу наявність заборонених списків для діячів науки та культури як прояв відмови від цивілізованого устрою держави і суспільства.

Ви, як людина, яка довго і професійно займалася сценічною і літературною творчістю, прекрасно знаєте, що заборона культурних контактів, відмова російським артистам і письменникам у можливості виступів, зустрічей із глядачами, читачами, з широкою громадськістю України, перешкода поширенню літературних творів – це навіть не прояв цензури, а нічим не виправдане середньовіччя і мракобісся. Від існуючої заборони страждають перш за все громадяни України.

Особливо сильно це стосується тих, хто любить театр. Якщо кіно, літературні твори, музика доступні українцям завдяки інтернету, то театр, балет, сучасна хореографія і вокальне мистецтво не можуть бути оцифровані і сприйняті з екрану комп'ютера. Ніщо не може замінити живого контакту читачів із письменниками під час творчих зустрічей. І кожному письменнику і театральному діячеві необхідний нерозривний контакт зі своїми читачами і глядачами, яких у російських діячів культури в Україні безліч.

Численні громадяни України з усіх без винятку регіонів за першої-ліпшої можливості приїжджають у Москву і Санкт-Петербург на помітні прем'єри, концерти та виставки. За власними спостереженнями можу сказати таке: коли мої спектаклі проходять в республіці Білорусь або я виконую спектаклі в Кишиневі, Ризі чи Таллінні, до мене завжди підходять десятки громадян України, які спеціально приїжджають, щоб подивитися мій новий спектакль. Громадянам України простіше приїхати в ці країни, ніж відвідати Росію. А багато українських державних службовців не наважуються поїхати навіть в найближчі до Харкова Білгород або Воронеж, побоюючись неприємностей на службі.

Володимир Зеленський 112 Україна

Всі ці люди говорять про те, що відчувають себе осиротілими і відірваними від тих культурних подій, які відбуваються в Росії. Вони розповідають про те, з якими труднощами отримують книги сучасних російських письменників, і страждають від того, що продаж російських книг в Україні заборонений. Я неодноразово чув, що саме від цього відриву від культурних процесів, які відбуваються в Росії, люди відчувають найбільші сумніви з приводу подій, що сталися в 2014 році.

Пане президенте, я впевнений, що відмова від заборони на в'їзд російських діячів культури і науки буде сприйнята з радістю і натхненням як у Росії, так і в Україні. Це буде дуже важливим кроком до спроби пошуку діалогу і надії на нормалізацію відносин між нашими країнами. Я прекрасно розумію, що багато російських артистів, режисерів і письменників відзначилися емоційними, жорсткими і болісними висловлюваннями з приводу події і того, що відбувається в Україні. Вони без зайвої дипломатії висловилися і висловлюються про український політичний істеблішмент і, можливо, особисто про Вас. Вони не визнають героями тих історичних діячів, які в сьогоднішній Україні визнані такими. Однак це не може бути приводом і причиною для заборони на їхні художні твори, оскільки в справді художніх творах немає і не може бути нічого антигуманного і провокаційного. В іншому випадку – це не художні твори.

Я також знаю, що до в'їзду в Україну заборонені ті діячі культури і науки, котрі побували після 2014 року в Криму. Пане президенте, громадяни Росії, і я в тому числі, як законослухняний громадянин своєї держави, відвідуємо Крим, не порушуючи законів Російської федерації, і тому ми не бачимо і не розуміємо, чому це може викликати таку жорстку реакцію України. А якщо говорити просто по-людськи, то ми, артисти, їдемо в Крим до тих самих глядачів, які і були нашими глядачами до 2014 року. Можна, звичайно, сказати, що в Донецьку і Луганську теж залишилися ті ж глядачі, які проживали там до відомих подій. І я із задоволенням, як і багато моїх колег, поїхав би виступити в ці міста. Але для нас, як для законослухняних громадян, це неможливо, оскільки передбачає незаконний перетин кордону Росії і України за існуючим у Росії законодавством. А офіційний в'їзд в Україну нам заборонено. Простіше кажучи, не можна засуджувати російських діячів культури за їхні судження і вчинки, які не є кримінальними злочинами.

Необхідно відмовитися від заборони на в'їзд наших артистів і діячів культури в Україні до ваших глядачів, слухачів і читачів. З боку Росії ніякого, навіть слабкого натяку на заборону на в'їзд українських акторів, музикантів, режисерів та діячів науки не існує. Крім того, українським виконавцям не доводиться приховувати, що вони з України. Я скажу більше: вони, навпаки, підкреслюють у Росії, що вони приїхали з України, тому що це є, скоріше, рекламою, ніж навпаки...".

За словами Гришковця, такий сон він дійсно бачив, а все написане не є брехнею.

"Я не лукавлю, мені дійсно приснився цей сон. Я не зможу в цьому переконати тих, хто мені не вірить, але це було саме так. Тому написане мною — це не спроба висловитися Езоповою мовою. Своїми снами я поки не навчився керувати", — завершив він.

Нагадаємо, що Гришковцю був заборонений в'їзд в Україну не тільки через його поїздки в Крим, але також і через інтерв'ю, в якому він назвав анексію півострова законною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності. Кандидат у президенти закликав людей не розділятися на "малоросів і вишиватників, бидло і хохлів".

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